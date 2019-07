Hardarson fortsetter som Start-trener

Start er enig med Joey Hardarson om at han fortsetter som hovedtrener resten av 2019-sesongen. Mattias Andersson fortsetter også som hans assistent.

Det melder 1.-divisjonsklubben onsdag på sitt nettsted.

– Det er greit å få det avklart. Nå kan vi kanskje spisse fokuset enda mer og slippe å tenke på hva som skal skje. Vi går for å innfri målet vårt om å rykke opp, og vi ser lyst på det, sier Hardarson.

Han overtok som hovedtrener på midlertidig basis da Kjetil Rekdal måtte gå fra trenerjobben helt i begynnelsen av sesongen.

– Vi har brukt tid på denne prosessen og konkludert med at den beste løsningen er å la Joey og resten av teamet få jobbe videre med det de har satt i gang. Vi har sett en positiv utvikling spillemessig etter det som ble en veldig utfordrende start på sesongen, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen.

Han sier at islendingen er respektert av alle i klubben og en trener som jobber systematisk med å utvikle både laget og enkeltspillere for å spille en attraktiv form for fotball.

– I samråd med Joey er vi blitt enige om at han fortsetter ut sesongen, og så vil vi sette oss ned og se på veien videre da.

Start er på 6.-plass i 1. divisjon med 22 poeng på 12 seriekamper. Det er åtte poeng opp til direkte opprykksplass.

