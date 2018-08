Hareide: – Landslagskonflikt vil være en katastrofe

Danmarks landslagssjef Åge Hareide tok mandag ut troppen til de kommende landskampene mot Slovakia og Wales, men har ingen garanti for at spillerne møter opp.

Christian Eriksen og de øvrige danske stjernene skal etter planen møte til samling i Bratislava 3. september. Danmarks Fotballforbund (DBU) og spillernes representanter i Spillerforeningen har samtidig til gode å komme til enighet om en ny landslagsavtale.

Avtalen må være på plass 1. september, slik at spillerne rekker å reise til den planlagt samlingen. I motsatt fall kan herrelandslaget bli kastet ut i en konfliktsituasjon lik den kvinnelandslaget opplevde i fjor.

Da måtte en kvalifiseringskamp avlyses som følge at Danmark ikke kunne stille lag.

Frustrert

Landslagssjef Åge Hareide sier en lignende situasjon på herresiden vil ramme dansk fotball hardt.

– Det er en katastrofe for dansk fotball dersom det ikke kommer på plass en avtale. Det er ikke bare A-landslaget som rammes, men derimot alle lag, for Danmark kan bli utelukket fra alt. Derfor må dette løses, sier han.

Nordmannen liker ikke situasjonen.

– Det er frustrerende. Danmark er det eneste stedet i verden der dette kan skje, sier Hareide.

Vil ha avtale

Selv vil ikke landslagssjefen blande seg inn i forhandlingene. De har pågått siden i januar. Hareide føler seg mellom barken å veden.

– Jeg blir stående midt imellom, for DBU er arbeidsgiveren min, og jeg skjønner den siden av saken, og samtidig forstår jeg spillernes situasjon og holdninger, for de vil gjerne spille for landslaget, sier han.

Hareide mottar informasjon fra begge hold om hvordan forhandlingene oppleves og forløper.

Partene kan i prinsippet bli enige om å forlenge den gamle landslagsavtalen dersom man ikke kommer til enighet før den kommende samlingen tar til.

Mandag opplyste spillernes talsmann Simon Kjær at han og lagkameratene er innstilte på å få på plass en avtale i løpet av kort tid.

Danmark møter Slovakia og Wales i begynnelsen av september.

(©NTB)

