Hareide åpner opp for å ta trenerjobben i Rosenborg

66-åringen forteller at han skal i møte med trønderklubben i løpet av august.

Åge Hareide ble tidlig lansert som en mulig kandidat til å overta trenerjobben i Rosenborg da Eirik Horneland takket for seg i trønderklubben i sommer.

Håper å være tilbake

Veteranen hadde imidlertid vært gjennom en kneoperasjon på daværende tidspunkt og gjorde det klart at det ikke var aktuelt å ta trenerjobben da.

Nå bekrefter imidlertid Hareide at partene har blitt enige om å møtes igjen i august. Hareide forteller dette til lokalavisen Adresseavisen tirsdag ettermiddag.

Overfor VG sier Hareide at han håper å være tilbake på trenerbenken i høst.

- Det håper jeg på. Det er det som har vært problemet. Jeg må være i stand til å være på feltet. Jeg håper vi kan komme nærmere svaret om 14 dagers tid, svarer 66-åringen og legger til at han ønsker å overta som RBK-trener når kneet er bra.

Full forvirring

Så sent som 21. juli var det full forvirring rundt hvorvidt Hareide var aktuell for trønderne. RBK meldte at 66-åringen hadde takket nei til jobben, mens treneren selv hevdet at det aldri hadde kommet noe tilbud om å overta storklubben.

Til VG sa Hareide imidlertid at han var åpen for videre dialog og nå ser det altså ut til at partene kan komme fram til en løsning i løpet av de kommende ukene.

Hareide trente Rosenborg til seriegull i 2003 før han overtok som landslagssjef for det norske landslaget. Han har også trent klubber som Molde, Helsingborg, Brøndby, Viking, og Malmö FF. I 2015 overtok han som landslagssjef for Danmark.