Hareide bekrefter at han blir ny RBK-trener

Det bekrefter Åge Hareide til NRK tirsdag

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at trønderne siklet etter den tidligere landslagstreneren, og hovedpersonen selv har også offentlig uttalt et ønske om å ta over klubben.

Tirsdag bekrefter Hareide selv at han tar over den ledige trenerjobben på Lerkendal.

– Det var vel offentlig allerede i går, sier Hareide til kanalen.

- Kontrakt ut 2021

Hareide signerer ifølge TV 2 en kontrakt ut 2021 og vil bli presentert senere tirsdag ettermiddag.

66-åringen har vært uten jobb etter at han var ferdig som Danmarks landslagssjef.

RBK ligger på fjerdeplass i Eliteserien under vikarierende hovedtrener Trond Henriksen.

Tidligere i sommer skapte det stor forvirring da Hareide og Rosenborg var hadde ulike versjoner av hva de hadde blitt enige om i tidligere samtaler.

Etter flere motstridende meldinger om dialogen mellom Rosenborg og Hareide tidligere i sommer er partene nå enige om at Hareide likevel overtar roret.

Åge Hareide er tirsdag på vei til Trondheim. Der skal han signere kontrakten som gjør ham til Rosenborgs neste trener, bekrefter han overfor flere medier.

Til NRK sier trenerveteranen at han har kommet til enighet med Rosenborg, og at han overtar trenerjobben på Lerkendal.

Også overfor Adresseavisen og VG bekrefter Hareide at han er på vei til Trondheim. Kun noen få praktiske detaljer skal gjenstå før avtalen kan signeres.

– Dere får nærmere beskjed ut på dagen, sier Hareide til VG.

Dermed tyder alt på at 66-åringen presenteres som RBKs nye trener på Lerkendal senere tirsdag.

Kneoperert

Hareide har vært RBKs førstevalg som erstatter for Eirik Horneland, og trenerprofilen har selv vært tydelig på at han har ønsket seg jobben.

66-åringen har samtidig vært gjennom en kneoperasjon, og det har skapt usikkerhet rundt når han kunne være aktuell for en ny trenerjobb. Nylig meldte han seg klar for å jobbe fullt fra 1. september.

Trond Henriksen har ledet Rosenborg siden arbeidsforholdet med Eirik Horneland ble avsluttet tidligere denne sesongen. RBK har tidligere kommunisert at Henriksen leder laget ut sesongen, men nå blir det ikke slik likevel.

Vender tilbake

Hareide har en fortid i Rosenborg. Han ledet klubben til serie- og cupgull i 2003, men sluttet samme høst for å bli Norges landslagssjef.

Rosenborg er nummer fire i Eliteserien etter 14 spilte kamper. 14 poeng skiller opp til ligaleder Bodø/Glimt. Neste torsdag skal trønderklubben spille kvalifisering til høstens europaliga. Motstander er islandske Breidablik, og kampen går på Lerkendal.

Åge Hareide har tidligere vært trener i Molde, Helsingborg (to perioder), Brøndby, Örgryte, Viking og Malmö. I tillegg har han ledet det norske og danske landslaget.