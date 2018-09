Hareide etter Bendtner-siktelse: – Utenkelig å ha voldsdømte på landslaget

Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner er igjen i hardt vær. Blir han dømt for vold, kan han ikke regne med å ha en framtid i Danmarks forballandslag.

Søndag ble det kjent at Bendtner er siktet for vold etter en episode med en taxisjåfør. Han ble anholdt av politiet, men ble senere løslatt.

– Hvis det går så langt, vil det være utenkelig at man har en dømt mann for vold på landslaget, sa danskenes landslagssjef Åge Hareide etter 2-0-seieren over Wales i nasjonsligaen.

Hareide understrekte at han ikke kjenner detaljene i saken. Danmark-sjefen kommenterte derfor bare på generelt grunnlag om voldsdømte fotballspillere.

Ifølge Ekstra Bladet og BT er Bendtner siktet etter danskenes såkalte milde voldsparagraf. DanTaxi var tidlig ute med å bekrefte at en av deres sjåfører hadde blitt overfalt. Vedkommende måtte opereres for brukket kjeve, ifølge taxiselskapet.

Hareide fikk først vite om Bendtner-siktelsen kort tid før oppgjøret mot Wales.

– Jeg kjenner ikke saken. Jeg hørte om den i et TV-studio før kampen, for jeg leser ikke nettsider. Alle sider skal være belyst før jeg sier noe om ham og landslaget, sa sunnmøringen.

Bendtner ble ikke funnet god nok av Hareide til å være en del av den siste landslagssamlingen. Han fikk heller ikke være med den danske troppen til VM.

30-åringen står med 30 mål på 81 A-lagskamper for Danmark.

(©NTB)

