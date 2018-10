Hareide frykter Eriksens mageskade kan bli kronisk

Christian Eriksen er for tiden ute med en muskelskade i magen. Danmarks landslagssjef Åge Hareide er redd for at Tottenham-stjernen kan slite med den lenge.

Eriksen spilte Tottenhams seks første Premier League-kamper i høst, men har ikke vært på banen siden 22. september. Han var ikke i den danske troppen som Hareide i forrige uke tok ut til kampene mot Irland (nasjonsliga) og Østerrike.

I et intervju med Canal 9 deler Hareide sin bekymring om at Eriksens muskelskade kan være av det langvarige slaget.

– Det har gått en uke, og jeg vet at han har kjent til den (mageskaden) en stund. En slik skade kan bli kronisk, og det er vel det også Tottenham frykter. Det må helst ikke skje med Christian. Vi har to viktige kamper i november også, sier sunnmøringen.

– Snakker vi om uker eller måneder?

– Det vet jeg faktisk ikke. Det må du nesten ta og høre med legen vår om, sier Hareide.

Selv om Eriksen ikke var i Danmark-troppen som ble presentert forrige uke, lot Hareide den siste plassen stå åpen i et håp om at Tottenhams kreative midtbanespiller kunne bli med i siste liten. Hareide tviler på at det vil skje.

– Det er tvilsomt at vi får lokket ham til Dublin. Det tror jeg ikke, for det er ikke noe Tottenham er spesielt interessert i.

