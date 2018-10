Hareide misliker Tottenham-stjernens situasjon

Åge Hareide er bekymret over helsen til Tottenham-stjerne Christian Eriksen.

I et intervju med danske Canal9, gjengitt av avisen BT, forteller Hareide om Tottenham-spillerens dystre situasjon.

– Christian har et problem med en magemuskel, og Tottenham har vel forsøkt å si at skaden er av langvarig art. Det er tvilsomt om vi får ham med til Dublin for å spille. Det tror jeg ikke Tottenham er spesielt interessert i, sier Danmarks landslagssjef.

Frykter en kronisk skade



SLITER MED SKADE: Danmarks stjernespiller kan være ute i lang tid fremover.

Danmark møter Irland til Nations League-kamp, førstkommende lørdag, og Hareide ønsker heller ikke å gamble med stjernespillerens helse.



– Det har vært et langvarig avbrekk, siden han spilte ikke mot Barcelona i Champions League, og han var også ute mot Cardiff. Det har gått over en uke, men jeg vet at han har kjent skaden over en lengre periode.







– En slik skade kan bli kronisk, og det må ikke skje med Christian. Vi har to viktige kamper i november også. Vi får kikke på ham nå, men jeg tror ikke at vi får sett Christian i Dublin, forteller Hareide.







Stenger ikke døren helt

Nordmannen har imidlertid ikke gitt opp Eriksen helt enda til kampen mot Irland. I 22-mannstroppen er det fortsatt en plass som er åpen, og den kan Eriksen få i siste liten, selv om håpet virker minimalt.









– Han kan være ute i noen få uker eller måneder. Det vet jeg faktisk ikke. Det må du nesten ta med vår lege, sier Hareide til den danske TV-kanalen

