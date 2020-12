Hareide raste da Vålerenga slo Rosenborg: - Jeg er så lei

Vålerenga øker forspranget ned til Rosenborg etter seier i Oslo.

VÅLERENGA - ROSENBORG 1-0

INTILITY ARENA (Nettavisen): Toppoppgjøret i Eliteserien mellom Vålerenga og Rosenborg endte med seier til hjemmelaget, i et oppgjør som ble sterkt preget av en omdiskutert utvisning før hvilen.

Åge Hareide raste mot avgjørelsen, og lot dommeren få det glatte lag i hvilen.

Høydramatisk før pause

Allerede etter tre minutter skulle det smelle for alvor på Intility Arena, etter en hard duell mellom Erlend Dahl Reitan og Sam Adekugbe. Sistnevnte måtte like etter forlate banen til fordel for Felix Myhre.

Det skulle gå lenge mellom de store mulighetene innledningsvis i kampen, og begge lag slet stort med å finne frem til de gode løsningene de første 20 minuttene.

Etter en halvtime hadde også hoveddommer Sigurd Smehus Kringstad delt ut tre gule kort, hvor minst to var av den tvilsomme sorten. Det skapte reaksjoner, blant annet fra Lars Tjærnås:

Kortene satt løst før hvilen, og bare sekunder før lagene skulle gå i garderoben fikk det dramatiske konsekvenser for Rosenborg, da Dino Islamovic kastet seg inn i en 50/50-duell.

- Oi, oi oi! Der er Rosenborg ti mann! Et billig første gult kort for Islamovic, og her ryker han av banen rett før pause!, kommenterte Kenneth Fredheim for Eurosport.

Og fikk støtte av Tor Ole Skullerud:

- Jeg synes det første kortet var syltynt, men her støtter jeg dommeren. Det er klønete av Islamovic, du går ikke inn i en sånn takling med gult kort allerede.

I turmultene etter utvisningen snakket også Markus Henriksen på seg et gult kort, det sjette før hvilen.

Det var Herolind Shala som fikk smake taklingen som fikk Islamovic utvist, og Vålerenga-spilleren var ikke i tvil om den avgjørelsen.

- Han kommer for sent inn, så den er grei den. Nå må vi bare kjøre på, sa Shala i hvilen.

Det var en betraktning Rosenborg-sjef, Åge Hareide, var klink uenig i. Hareide regelrett raste mot dommerens avgjørelse i prat med Eurosport før den andre omgangen.

- Det er helt sinnssykt. Jeg er så lei norske dommere. Det første gule kortet er helt unødvendig, han skal ikke gi kort der. Det er en duell om ballen. Det andre kortet er greit, men det får konsekvenser for oss, sa en illsint Hareide i pausen.

Fortjent hjemmescoring

Det var heller ikke overraskende at det var Vålerenga som gikk hardest ut etter hvilen, nå med en mann mer på banen.

Hareide varslet i pausen at han ville få sitt lag til å tvinge Vålerenga rundt på kantene, og det var nettopp det kampbildet vi fikk servert innledningsvis i omgangen.

Den andre omgangen ble selvfølgelig sterkt preget av utvisningen. Rosenborg lå dypt banen og tettet rom, mens Vålerenga iherdig prøvde å spille seg gjennom. Det ga også resultater et lite kvarter før slutt.

Aaron Dønnum dro seg elegant inn fra sin høyrekant, og la ballen elegant nederst i det lengste hjørnet. Scoringen var også helt fortjent, og det tvang også Rosenborg høyere opp i banen.

Det skulle dog ikke ble scoringer denne kjølige kvelden på Intility, og dermed strammer Vålerenga grepet om medaljeplass, mens Rosenborg nå bare har ett poeng ned til Kristiansund på 5. plassen.

