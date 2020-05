Hareide tror Haaland og Ødegaard kan hjelpe Norge med å bryte viktig barriere: - Vil være veldig interessant

Åge Hareide mener tiden er inne for at Norge tar seg til et sluttspill. Prestasjonene til Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland gjør den tidligere landslagssjefen til en optimist.

Hareide har selv ledet det danske landslaget til både VM- og EM-sluttspill, men Norge har ikke vært i et mesterskap på 20 år.

Den tidligere norske landslagssjefen, som selv ikke lykkes med å lede Norge, tror historien om manglende sluttspill har gjort det krevende for landslaget.

Han mener derfor at det blir svært viktig å endelig lykkes med det han ser på som en svært lovende generasjon med landslagsspillere.

- Det er så viktig at Norge klarer å bryte en barriere. Nå har det gått 20 år og tiden løper av sted. Det blir alltid referert til de tidligere sluttspillene til Norge. Historien kan være en belastning for et landslag. Det er nå viktig å bryte den barrieren og komme seg inn i et sluttspill. Det hadde vært et fint tidspunkt å komme seg inn igjen nå, sier Hareide til Nettavisen.

- Får frem gode spillere samtidig



Norge har fortsatt muligheten til å komme seg til det neste EM-sluttspillet som er utsatt til sommeren 2021, men Lars Lagerbäcks menn må slå Serbia og vinneren av Israel og Skottland for å ta seg til mesterskapet.

Hareide spår en tøff kamp mot Serbia, men tror likevel at mulighetene for Norge er gode.

KEEPERTABBER ØDELA: Åge Hareide var kun noen keepertabber fra å lede John Carew, Steffen Iversen og resten av det norske landslaget til mesterskap under sin tid som norsk landslagssjef. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Han synes utviklingen til Norges beste spillere har vært gode de seneste årene. Hareide mener det har blitt gjort en god jobb med aldersbestemte landslag over flere år og at Norge nå er i ferd med å få opp mange god talenter samtidig.

- Det klarte vi også på 90-tallet. Da fikk vi frem veldig mange gode fotballspillere samtidig. Vi fikk også gode resultater med en god organisering under Drillo. Jeg tror sånn som det ser ut nå, så har vi noen virkelig gode spillere på toppnivå i Europa. Det behøver et landslag for å kvalifisere seg til slutt og være med der fremover, forteller den tidligere norske landslagssjefen.

Gleder seg til å se Ødegaard og Haaland sammen



Han trekker frem spesielt Erling Braut Haaland, Joshua King, Sander Berge og Martin Ødegaard.

- Med dem har vi på mange måter en bra sentrallinje, sier Hareide.

- Vi har spillere i viktige posisjoner som kan utgjøre en forskjell, forklarer han.

66-åringen gleder seg spesielt til å se Ødegaard og Haaland i aksjon for Norge fremover.

- Å sette de to sammen i et lag vil være veldig interessant, forteller han.

Hareide har latt seg imponere av de to nordmennene på klubblagene den siste sesongen.

- Haaland har veldig mange gode kvaliteter, ikke minst når det kommer til avslutningsbiten. Alle lengter etter å ha en spiss med det kaliberet der som både har en enorm fart, fysikk og ikke minst veldig gode avslutningsegenskaper. Det gjør ham til en veldig attraktiv og god spiller. Du kommer ikke inn i Bundesliga og står sånn som han gjør uten kvaliteter, forklarer trenerveteranen.

66-åringen synes også at Ødegaard har hatt en veldig fin utvikling i Real Sociedad.

- Jeg synes at Ødegaard har tatt store steg i det siste. Han er også en veldig god spiller, sier Hareide.

Fotballen satt på vent



Når Hareide og norske fans får de se to i aksjon på landslaget er derimot foreløpig usikkert.

Fotballen har stoppet opp i Europa som følge av koronaviruset og klubbfotballen ser ut til å være første prioritet.

Samtidig har UEFA antydet at de ønsker å få gjort unna både playoff og nations league-kamper i løpet av høsten, men disse kampene kan fort bli ytterligere utsatt.

Dermed er det bare å smøre seg med tålmodighet, noe fotballfans begynner å bli godt vant med i disse dager.