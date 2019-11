Hareide vil ha Norge-jobben: - Et spennende lag på gang

Åge Hareide får ikke fortsette som Danmark-sjef til tross for stor suksess i jobben. Nå åpner han for å gå på en ny periode som norsk landslagstrener.

Åge Hareide innrømmer overfor NRK at han er interessert i å overta som norsk landslagssjef igjen, skulle jobben bli ledig i nærmeste framtid.

Lars Lagerbäck er norsk landslagssjef per nå, men det er enn så lenge usikkert om svensken ønsker å fortsette i jobben. Det er ventet at Lagerbäck kommer til å ta en endelig avgjørelse rundt framtiden sin i løpet av 2019.

Hareide sier til NRK at han tror Lagerbäck fortsetter i jobben, men legger til at det ville være spennende med en ny sjanse som norsk landslagssjef.

- Absolutt



66-åringen ledet Norge i perioden mellom 2003 og 2008.

På direkte spørsmål om Norge-jobben trigger ham, svarer Hareide:

- Ja, det hadde det absolutt.

Nordmannen har ledet Danmark siden 2016 og ledet nylig laget til en plass i EM 2020, men det er allerede bestemt at han ikke får fornyet kontrakt der.

Det er Kasper Hjulmand som overtar Danmark etter EM, noe Hareide sier kom som en overraskelse på ham og at han er kritisk til timingen på avgjørelsen.

Annonseringen av at Hjulmand har fått jobben kom midt under EM-kvalifiseringen - i juni 2019.

Det har allerede blitt spekulert i at Hareide kan være en av de heteste kandidatene til Norge-jobben, om Lagerbäck skulle velge å takke for seg.

- Det er et spennende lag på gang som har utviklet seg veldig fint de siste årene med Lagerbäck. Det er en sterk sentrallinje, unge, spennende spillere kommer opp, sier Hareide til NRK.

Nær mesterskap sist



Som norsk landslagssjef var Hareide ved et par anledninger nær ved å lede Norge til mesterskap. Før VM i 2006 spilte Norge blant annet play off mot Tsjekkia.

Til NRK sier veteranen at han føler han fortsatt har noe å bevise med det norske landslaget.

Det norske landslaget har ikke vært i et mesterskap siden EM i 2000 under Nils Johan Semb. Selv om Norge ikke klarte å kvalifisere seg til EM via gruppespillet i kvalifiseringen denne gangen, er det håp gjennom Nations League.

Norge møter Serbia i Nations League-semifinale i slutten av mars og vinnes den kampen vil det bli en avgjørende finalekamp som gir plass i mesterskapet.

Skottland, Bulgaria og Romania er mulige motstandere i en eventuell finale.