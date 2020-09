Hareides Rosenborg reddet ett poeng etter sterk sluttspurt

Rosenborg slet nok en gang spillemessig, men fikk med seg ett poeng borte mot Strømsgodset.

STRØMSGODSET - ROSENBORG 3-3:

Det ble ingen drømmestart for Åge Hareide som Rosenborg-trener.

Trønderne så lenge ut til å måtte reise tomhendte hjem fra Drammen, men en sterk sluttspurt sikret ett poeng for hvittrøyene.

Per Ciljan Skjelbred og Dino Islamovic sine sene nettkjenninger reddet det som kunne blitt et pinlig bortetap.

I forkant av kampen var det knyttet stor spenning til Åge Hareides første lagoppstilling som Rosenborg-trener. 66-åringens lag gikk ut i 4-2-3-1, en liten endring fra trøndernes klassiske 4-3-3. Samuel Adegbenro var den store overraskelsen, da han fikk muligheten fra start for første gang siden juni.

Tross oppmerksomheten rundt Rosenborg var det Strømsgodset som åpnet kampen best. Blåtrøyene virket ikke å være særlig skremt av Hareides retur til norsk fotball.

Kalddusj

Etter 15 minutter spill tok hjemmelaget ledelsen. Godset var aggressive i presset, og Nicholas Mickelson vant ballen på RBKs halvdel. Den ble trillet videre til Johan Hove, som slo en nydelig stikker mot Lars-Jørgen Salvesen. Spissen gjorde ingen feil alene med keeper, og satte inn 1-0.

ISKALD: Lars-Jørgen Salvesen gjorde ingen feil alene med keeper, og satte inn søndagens første for Strømsgodset. Foto: Trond Reidar Teigen

To minutter senere var spissen frempå igjen. Denne gangen var det kaptein Mikkel Maigaard som serverte et nydelig innlegg, og Salvesen slo Vegard Eggen Hedenstad og satte ballen i mål.

- Skikkelig kalddusj for nye RBK, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Moses Mawa var svært nære ved å sette inn 3-0 få minutter senere. Istedet klarte Rosenborg å klore seg inn i kampen igjen i det påfølgende angrepet, mye takket være Godset-forsvaret.

Forsvarsblemme

Myhra slet med å få kontroll på et tilbakespill, og måtte kaste ut et bein for å nå pasningen fra Niklas Gunnarson. Den løse ballen havnet til slutt hos Torgeir Børven, som enkelt kunne trille ballen i det åpne målet.

Etter tre mål på syv heseblesende minutter roet ting seg ned igjen på Marienlyst. Kampen bølget frem og tilbake, uten at noen av lagene virkelig festet grep om begivenhetene.

Fem minutter før pause viste Adegbenro seg frem. Nigerianeren løsnet skudd fra 17 meters hold, men en våken Myhra fikk avverget til hjørnespark.

TILBAKE: Samuel Adegbenro var i aksjon for første gang siden juni. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

På overtid i den første omgangen var samme mann frempå igjen. Kantspilleren tok med seg ballen inn fra venstre, og slo en nydelig stikker mot Andres Ågnes Konradsen. Midtbanespilleren kom til skudd fra skrått hold, men satte ballen utenfor mål.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1 til hjemmelaget.

Tamt RBK

Den andre omgangen fulgte i det samme sporet som den første, og Rosenborg slet som så mange ganger før med å komme til de helt store mulighetene.

Strømsgodset var på sin side uredde, og etter timen spilt satte hjemmelaget inn 3-1. Blåtrøyene holdt trykket oppe etter en dødball, og kula havnet til slutt hos Johan Hove.

Midtbanespilleren banket ballen i mål under Andre Hansen på spektakulært vis, og dermed var Godset nok en gang foran med to mål.

Etter nettkjenningen tok Hareide grep. Dino Islamovic erstattet Børven, mens ungguttene Emil Konradsen Ceide og Edvard Tagseth ble satt inn da det gjensto 15 minutter.

Byttene ga ingen umiddelbar effekt, og Rosenborg fortsatte å se relativt tamme ut.

Sluttspurt

Med seks minutter igjen av ordinær tid kom imidlertid reduseringen, og nok en gang kom den som et resultat av slett forsvarsspill. Moses Mawa slo en feilpasning langt inne på egen halvdel, og Skjelbred snappet opp ballen.

Veteranen dro med seg ballen inn i 16-meteren, og plasserte ballen lavt i hjørnet. Dermed sto det 3-2 på Marienlyst.

Reduseringen ga gjestene blod på tann, og få minutter senere satt utlikningen. Innbytter Carlo Holse slo inn fra høyre, og traff innbytter Islamovic inne foran mål. Spissen stusset ballen i buret bak en sjanseløs Myhra.

Gjestene fortsatte å trykke på, uten at det resulterte i flere mål. Det endte 3-3 på Marienlyst.