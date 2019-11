Harry Kane ble historisk da England slo Kosovo

Tottenham-spissen scoret i alle åtte kvalifiseringskamper, og oppnådde noe som en engelskmann ikke hadde klart på 92 år.

KOSOVO - ENGLAND 0-4:

EM-billetten var allerede i boks for England før søndagens kamp mot Kosovo. Dermed valgte landslagssjef Gareth Southgate å gi unggutter som Callum Hudson-Odoi (19), og Declan Rice (20) sjansen fra start. I mål var det Nick Pope som fikk sjansen fra start på bekostning av førstekeeper Jordan Pickford.

Etter 16 minutter fikk England kampens første sjanse de Raheem Sterling fyrte av et skudd inne i feltet, men Kosovo-målvakt Muric var med på notene. Like før halvtimen var det 19-åringen Hudson-Odoi som viste seg frem, men avslutningen fra rundt 16 meter gikk rett på keeper.

Sitt første landslagsmål

Et par minutter senere løsnet det for England. Harry Winks dro med seg ballen inn i feltet og avsluttet sikkert bak en sjanseløs Muric. Det var Tottenham-spillerens aller første mål på landslaget i sin sjette landskamp.

- Et øyeblikk han vil huske resten av livet, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

FØRSTE MÅLET: Tottenham-spiller Harry Winks scoret sitt første landslagsmål mot Kosovo. Foto: Carl Recine (Reuters)

Etter ledermålet tok England også over mer og mer av banespillet. Kosovo fikk likevel en god mulighet like før pause da Bersant Celina fikk stå rimelig alene på 16 meter, men spilleren som vokste opp i Drammen hamret skuddet langt over mål. England gikk dermed til hvilen med en 1-0 ledelse.

God start i andre

Kosovos landslagssjef Bernhard Challandes sa sannsynligvis noe riktig i pausen, siden Kosovo dominerte i starten av andre omgang. Midtstopper Amir Rahmani fikk to gode muligheter innen ti minutter var spilt av andre omgang, men det resulterte ikke i scoring.

Anført av en god Bersant Celina hadde Kosovo mer ball også, men England hadde brukbar kontroll. I det 61. minutt fikk også toppscorer Harry Kane en enorm mulighet for England. Fra 7-8 meter skjøt han i stolpen og ut, etter et flott angrep i forkant som landslagssjef Gareth Southgate applauderte.

Kosovo fortsatte å prøve. Milot Rashica fikk en bra mulighet i det 75. minutt, men Declan Rice fikk blokkert skuddet i siste liten.

I det 79. minutt fikk Harry Kane målet sitt, og Tottenham-spissen ble også historisk. Ingen andre har klart å score i åtte av åtte kvalifiseringskamper, og det var også Kanes 12. mål i EM-kvalifiseringen. Dermed passerte han Cristiano Ronaldo på toppscorer-listen også. Ikke siden 2. verdenskrig har en engelsk landslagsspiller scoret 12 mål i en kvalifisering.

Noen minutter senere var Rashford helt alene i 16-meteren, og kunne enkelt bredside inn 3-0 målet, men England var ikke ferdig for dagen. På overtid scoret Mason Mount sitt første landslagsmål og sluttresultatet ble 4-0.