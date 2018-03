Harry Kane måtte av med ankelskade da Tottenham filleristet Bournemouth

Tottenhams måtte av banen i første omgang.

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM 1-4

Det kan gå mot en lengre avbrekk for Harry Kane etter at stjernespissen måtte av banen etter å ha kollidert med Bournemouth-keeper Asmir Begovic i den første omgangen på Vitality Stadium.

Måljegeren avsluttet et herlig innlegg fra Christian Eriksen, men smalt inn i den bosniske landslagkeeperen. Målet ble annullert for korrekt offside, mens Kane ble liggende å holde seg til høyreankelen.

På reprisene så man tydelig at Kanes ankel havnet under kroppen på Begovic.

- Det der så ikke bra ut. Det så faktisk veldig stygt ut for høyreankelen til Harry Kane. Man får håpe at det ikke var så ille som det så ut. Det er mer grunn til bekymring for Pochettino, for det så virkelig ikke bra ut, sa TV 2-kommetantor Kasper Wikestad.

Det resulterte til slutt i at Kane tuslet av banen, og gikk til slutt i garderoben. Han ble erstattet av argentinske Erik Lamela.

Dette er ikke første gangen Kane har skadet høyreankelen sin. 25-åringen skadet samme ankel mot Milwall i fjorårssesongen, og har også stått over kamper etter en lignende skade mot Sunderland for et par sesonger siden.

- Det er utrolig trist. Han mistet 15 kamper totalt med lignende skader, og 11 kamper i fjor. Mister han 11 kamper nå også, så er jo sesongen over, sa TV 2s Simen Stamsø Møller i pausen.

Også Erik Thorstvedt poengerte at ankelskadene ser ut til å være et problem for spissen.

- Når det setter seg en svakhet i en ankel så er det mye enklere å slå opp hele veien. Dette ser jo ut til å væe en slags Akilles, for å si det på det måten, sa Thorstvedt.

Selv skal Kane ha vært forbanna over å måtte bytte ut. Såpass sint skal han ha vært at han kastet en vannflaske på benken før han gikk slukøret til garderoben.

Kane off. He wanted to carry on but just shook his head at medical team. Chucked water bottle away in frustration, down tunnel. 1-0 (33) — Tom Collomosse (@TomCStandard) March 11, 2018

Etter kampen innrømmet Mauricio Pochettino at de venter på nyheter rundt skadeomfanget til Kane.

- Jeg er bekymret til i morgen, og når han blir skannet. Vi kan ikke si så mye mer. Selvfølgelig er jeg bekymret for Kane, vi håper ankelen hans ikke blir et stort problem for ham og laget, og håper han er tilbake kjappest mulig, sa Spurs-trener Pochettino til BBC etter kampen,

På skadefronten skulle vondt bli verre for Tottenham. For med fem minutter igjen av oppgjøret måtte også Dele Alli kaste inn håndkleet med en skade.

- Vi har nevnt det tidligere, det er FA-cup mot Swansea neste gang. Det skal spilles om trofeer Harry Kane måtte ut med skade i første omgang, og nå må Dele Alli ut, sa Wikestad fra kommentatorplass.

Bournemouth tok ledelsen tidlig i den første omgangen da Junior Stanislas fikk stå alene inne i Tottenham-boksen, og plassere ballen i garnet bak keeper Hugo Lloris.

Etter Kanes skade satte Spurs opp tempoet, og etter at Lamela, Heung-min Son og Serge Aurier kombinerte fint, så fant sistnevnte Dele Alli på full fart inn i boksen. Han satte inn utligningen like før pause.

Etter pause skulle Tottenham snu kampen på Vitality Stadium. Like etter timen spilt rullet London-laget opp et herlig angrep langs høyresiden, og inne foran mål ventet Son.

Allis innlegg var godt, og den sør-koreanske angriperen sleivet ballen over Begovic og inn i Bournemouth-buret. Dermed ledet Tottenham 2-1 med litt under halvtimen igjen.

Bournemouth kastet innpå Joshua King etter halvspilt andre omgang, i håp om å sikre seg utligningsmålet mot Mauricio Pochettinos menn. Og det skulle bli mer ettsus for hjemmelaget.

Callum Wilson banket nemlig ballen i mål i det 83. minutt, men dommer Mike Dean annullerte scoringen for dytt i ryggen på midtstopper Davinson Sánchez.

Med tre minutter igjen på klokka sendte Bournemouth alt fremover, hvilket åpnet tid og rom for Son. Han ble spilt igjennom av Christian Eriksen og suste mot mål.

Alene med Begovic gjorde han ingen feil og bredsidet inn 3-1 for bortelaget. Det skulle bli enda mer for Pochettinos menn før Dean blåste i fløyta for siste gang.

FÅ HØRE, DA!: Heung Min-son scoret to da Tottenham slo Bournemouth.

Kieran Trippiers innlegg ble slått halvveis ut av keeper Begovic, og på bakreste stolpe stod Aurier klar og stanget inn bortelagets fjerde scoring for kvelden.

Seieren betyr at Tottenham hopper opp på tredjeplass i Premier League, poenget foran Liverpool på fjerdeplassen. Tottenham har 61 poeng på 30 kamper denne sesongen.

Bournemouth blir liggende som nummer tolv i ligaen etter søndagens tap. De står med 33 poeng etter 30 spilte kamper av året Premier League-sesong.

