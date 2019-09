Harry Kane scoret tre da England slo Bulgaria

Styrer mot nytt EM-sluttspill.

ENGLAND - BULGARIA 4-0

England hadde få problemer med å beseire Bulgaria hjemme på Wembley, og kunne juble etter å ha vunnet 4-0. Dermed suser de videre mot sitt fjerde strake EM-sluttspill.

Det ble en fantastisk aften for Harry Kane som satte hat-trick, mens Raheem Sterlign overlistet keeper Iliev én gang i den andre omgangen. Dermed ble det en ganske komfortabel seier for England til slutt.

Bulgarerne virket truende i den første omgangen, men etter en misforståelse på et kort utspill i den første omgangen ga de nærmest engelskmennene 1-0-ledelsen da Sterling fant Kane.

Det fikk TV 2-kommentator Kasper Wikestad til å riste på hodet:

- Dette her er tull og tøys fra Bulgaria! Fryktelig pasning til Bozhikov fra den bulgarske keeperen og Raheem Sterling er nådeløs, sa Wikestad fra sin kommentatorplass.

Seieren for England betyr at de står med tre serie på tre mulige i gruppe A i kvalifiseringen til neste sommers EM-sluttspill. Det er poenget bak overraskelseslaget Kosovo, som ligger på andreplass.

For Bulgaria så begynner situasjonen å bli litt kritisk med tanke på spill i EM. De ligger på nest sisteplass i gruppen der også Tsjekkia og Montenegro befinner seg. De har ikke spilt et EM-sluttspill siden 2004.

Bulgarsk krise

Det var forholdsvist tett og jevnspilt i den første omgangen, og Bulgaria maktet å holde unna Gareth Southgates utvalgte i store deler av den første omgangen på Wembley.

De rødkledde maktet selv å yppe i starten av den første omgangen da Wanderson ble spilt opp på drøye 16 meter og fikk ladet kanon. Dessverre for Bulgaria landet ballen i klypene på keeper Jordan Pickford.

England forsøkte ved flere anledninger å spille seg opp til kvalifiserte sjanser, men bulgarerne var tette og kompakte i eget forsvar, hvilket gjorde det vanskelig for spesielt Raheem Sterling å finne rom.

Etter kvarteret spilt kunne Jordan Henderson ha vartet opp med en drømmescoring da en innlegg fra Danny Rose fant ham på drøye 20 meter. Liverpool-kapteinen hamret til på hel volley, men forsøket seilet utenfor.

Det var til slutt Bulgaria selv som skapte sjansene for engelskmennene. For i det 23. minutt så forsøkte bulgarerne å spille seg ut, hvilket resulterte i en misforståelse mellom keeper Plamen Iliev og midtstopper Vasil Bozhikov.

Sterling så feilen kjapt, snappet opp ballen inne i Bulgaria-boksen og spilte Harry Kane på blank kasse. Han hadde ingen problemer med å dunke ballen i mål, og sende England i føringen.

Bulgaria fortsatte å virke farlige i den første omgangen, men maktet aldri helt å spille seg til noen kvalifiserte sjanser. Dermed var det England som ledet 1-0 etter de første 45 minuttene.

Kane hat trick

Slik som i første omgang var det Bulgaria og Wanderson som virket giftigst i starten av omgangen. Ludogorets Razgrad-angriperen ble spilt fri på kanten og Pickford måtte ut og avverge fra angriperen etter drøyt minuttet spilt av andre omgang.

Marcus Rashford og England suste i kontring like etterpå og midtstopperen Nikolay Bodurov var uheldig da han rev Manchester United-spissen ned. Dommer trengte liten betenkningstid på å peke på straffemerket.

På ny var Harry Kane nådeløs, og doblet Englands ledelse før det var spilt 50 minutter på den engelske landslagsarenaen.

England var ordentlig på farten i den andre omgangen, og på kontring i det 56. minutt var det til slutt Kane som fikk spilt inn Sterling. Manchester City-stjernen banket inn 3-0 for England.

England fortsatte sin dominans i den andre omgangen, og Bulgaria virket tidvis mer interessert i at sifrene ikke skulle bli for stygge i kvalifiseringesgruppen til neste sommers EM.

Etter 66 minutter fikk også Mason Mount sine første minutter i den engelske landslagsdrakten da han ble byttet inn for Henderson.

Det ble en perfekt kveld for Kane da han ble felt av innbytter Kristian Dimitrov med drøye 20 minutter igjen av ordinær tid. Nok en gang ble det pekt på straffemerket, og nok en gang fikk Kane muligheten.

Og nok en gang gjorde han ingen feil, og hat-tricket var et faktum for den engelske landslagsstjernen. England ledet 4-0 over Bulgaria.

Ivelin Popov og Bulgaria hadde ikke gitt opp muligheten om redusering og kvarteret før slutt testet Bulgarias nummer ti skuddfoten fra frispark. Pickford måtte ut i strek for å stoppe forsøket.

Det skulle ikke bli flere scoringer på Wembley. Dermed kan England og Gareth Southgate smile bredt etter å ha smadret Bulgaria 4-0 på den engelske landslagsarenaen.