Harry Maguire klar for Manchester United

Klubbene bekrefter.

Ole Gunnar Solskjær har endelig fått tak i sin stoppergigant, og det til en gigantsum.

Maguire har signert en kontrakt som holder han på Old Trafford de neste seks sesongene, med opsjon på ytterligere ett år, og overgangssummen skal være på svimlende 80 millioner pund.

- Solskjær bygger et lag som skal vinne trofeer

I sitt første intervju med klubbens hjemmeside forklarer Harry Maguire hvorfor han valgte å forlate prosjektet i Leicester til fordel for Manchester United, og hvordan samtalen med Ole Gunnar Solskjær overbeviste han om at dette var det rette valget.

- Jeg er overlykkelig over å ha signert for denne fantastiske klubben. Jeg har virkelig hatt en fin tid i Leicester, og jeg ønsker å takke alle i klubben og supporterne som har støttet meg de siste sesongene. Men når Manchester United banker på døra, så er det en fantastisk mulighet for meg, sier Maguire selv i forbindelse med offentliggjøringen.

- Fra samtalene med manageren her så er jeg overbevist om visjonen og planene han har for dette laget. Det er tydelig at Solskjær bygger et lag som skal vinne trofeer. Nå gleder jeg meg til å møte mine nye lagkamerater og å starte den nye sesongen, fortsetter Maguire.

Også United-manager Ole Gunnar Solskjær har uttalt seg om rekordsigneringen på midtstopperplass.

- Harry (Maguire) er en av de beste midtstopperne som finnes i dag. Jeg er veldig glad for at vi har sikret oss signaturen hans. Han leser spillet meget bra, og har en sterk fysisk tilstedeværelse på banen. Han er rolig under press, og god med ballen i beina. Han er også stor i feltet, både vårt eget og motstanderens, og jeg kan se at han kommer til å passe bra inn i spillergruppa vår, sa nordmannen.

En del av det som har gjenstått i forhandlingene mellom Manchester United og Leicester har vært å finne ut hvor mye United skulle betale nå, og hvor mye som kommer i eventuelle bonuser.

Maguire signerte nylig en kontraktforlengelse med Leicester, som dermed satt på svært gode kort i forhandlingene med Manchester United.

Ny overgangsrekord

Det betyr at Harry Maguire nå er verdens dyreste forsvarsspiller, ettersom prisen akkurat overskrider det Liverpool betalte Southampton for Virgil van Dijk før forrige sesong.

Manchester United hadde store problemer med forsvarsrekka forrige sesong, og brukte 20 forskjellige sammensetninger i backrekka over hele sesongen, 15 på de første 21 ligakampene. United var blant lagene som slapp inn flest mål i Premier League, et problem Solskjær nå håper er løst med ervervingen av Maguire.

Stopperkjempen har en fortid fra Sheffield United, Wigan Athletic og Hull City før sitt virkelige gjennombrudd i Leicester. I Hull spilte Maguire under Mike Phelan, som valgte å gjøre Maguire til sin faste midtstopper.

Phelan er i dag assistenttrener i Manchester United, og skal ha vært sentral i å identifisere Maguire som Uniteds førstevalg på stopperplass.

Harry Maguire har lenge vært ønsket på Old Trafford, og José Mourinho skal ha vært klar på at han ønsket seg Leicester-spilleren allerede forrige sesong, men Uniteds bud skal ha kommet for sent i overgangsvinduet.

Leicester skal heller ikke ha vært interessert i å la sin stjernestopper forlate klubben for noe mindre enn en ny overgangsrekord, og Maguire skal heller ikke ha satt seg på bakbeina for å presse gjennom en overgang til Drømmenes Teater.

Det skal dog ha vært en overgang Maguire skal ha ønsket seg, selv om Uniteds byrival Manchester City også lenge skal ha vært med i kampen om Maguires signatur.

NY ARENA: Harry Maguire er ikke fremmed med Old Trafford, hans nye hjemmebane. Foto: Matt Mcnulty (Pa Photos)

Fikk oppsiktsvekkende beskjed fra Sir Alex Ferguson

I 2011 var Maguire en sentral del av Sheffield Uniteds ungdomslag, som tok seg hele veien til FA cup-finalen på Old Trafford - mot nettopp Manchester Uniteds ungdomslag, som den gangen hadde spillere som Paul Pogba og Jesse Lingard i laget.

Kampen endte med et knusende tap for Maguire og Sheffield United, og i kampens hete pådro faktisk Maguire på seg en hjernerystelse og måtte tilbringe natten på et sykehus i Manchester.

Noen dager senere ble Maguire ringt av et skjult nummer. Det var Sir Alex Ferguson som var i andre enden, og den legendariske skotten ville forsikre seg om at Maguires helsetilstand var ok - såvel som å forsikre en 17 år gammel Maguire om at hvis han bare sto på så ville han spille på høyeste nivå en dag, skriver Andy Mitten for Unibet.

United-journalisten legger også til at det var en beskjed Maguire virkelig trengte på det tidspunktet i karrieren sin, og at han umiddelbart sverget på at han skulle spille for Manchester United en dag.

Det får han nå muligheten til, selv om det lar seg diskutere om Manchester United fortsatt er «høyeste nivå».

Ikke ferdighandlet?

Lite tyder på at Manchester United er ferdige på overgangsmarkedet i sommer, tross ny overgangsrekord for Maguire. Klubben skal stadig være interessert i Newcastles Sean Longstaff, såvel som Sporting Lisboas Bruno Fernandes.

Også Paulo Dybala var lenge koblet med en overgang til United, men den avtalen ser ut til å være lagt død nå.

Fremtiden til Paul Pogba og Romelu Lukaku er også stadig uavklart. United skal være tydelige på at de ikke lar seg bølle med på overgangsmarkedet, og skal kreve svært høye summer for de to spillerne.

Fra før har United allerede sikret seg Daniel James og Aaron Wan-Bissaka fra henholdsvis Swansea City og Crystal Palace.