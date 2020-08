Harry Maguire letter på sløret i nytt intervju: - Jeg unner ingen å oppleve dette

Harry Maguire deler åpenhjertig sin versjon av hendelsene i Hellas.

I et intervju med BBC snakker Manchester United-kaptein Harry Maguire (27) for første gang om arrestasjonen på den greske øya Mykonos og det rettslige etterspillet som fulgte.

Maguire sier i intervjuet at han var redd for å miste livet da gresk politi anholdt ham, og at han trodde han var i ferd med å bli kidnappet.

LES OGSÅ: Daily Mail: Wan-Bissakas Dubai-tur frustrerer Solskjær

27-åringen forklarer også at han forsøkte å rømme da han hadde håndjern på den ene armen, fordi han ikke ante hvem mennene som pågrep ham var.

Vil ikke unnskylde seg

Maguire slet med å holde følelsene tilbake da han snakket om at han noen dager etterpå faktisk ble dømt på alle tiltalepunkter i rettssalen på Mykonos naboøy Syros.

- Det var veldig tøft, og er ikke noe jeg har lyst til å oppleve igjen. Jeg unner ingen å oppleve dette. Det er første gang jeg er inne i et fengsel, og ja det har vært vanskelig for meg. Men det er har nok vært enda vanskeligere for familien min, sier Maguire i BBC-intervjuet.

LES OGSÅ: Rhian Brewster reddet Liverpool fra tap

På spørsmål om han synes han skylder noen en unnskyldning, svarer Manchester United-stjernen avkreftende.

MANCHESTER UNITED-KAPTEIN: Harry Maguire er kaptein for Manchester United, og ser ut til å fortsette å ha det vervet til tross for hendelsen i Hellas. Foto: Carl Recine (Reuters)

- Jeg synes ikke jeg skylder noen en unnskyldning. En unnskyldning er noe kommer med når du har gjort noe galt.

- De sparket meg flere ganger i foten

United-kapteinen hevder han ble angrepet av politiet, og fikk spørsmål om hvor mye smerte han ble påført.

- De sparket meg flere ganger i foten. Jeg var i stor panikk. Frykt. Jeg fryktet for livet.

Maguire sier at familien hans lider mer enn ham, og at samvittigheten hans er ren.

- Jeg vet hva som skjedde den kvelden. Jeg vet sannheten. Når jeg snakker om det blir jeg frustrert, men det er bare fordi jeg føler meg litt sint innvendig. Jeg skal gå videre. Jeg er mentalt sterk nok, forteller han.

LES OGSÅ: - Harry Maguire funnet skyldig

På tirsdag mistet Maguire plassen sin i landslagstroppen til England, som i september skal spille Nations League-kamper mot Island og Danmark.

- Jeg elsker å spille for landet mitt. Fysisk og mentalt er jeg klar til å spille. Jeg er skuffet, men selvsagt forstår jeg, sier han om vrakingen.

- Det var forferdelig

I etterkant av situasjonen Maguire var innblandet i ble det en rettssak. Den opplevelsen var ikke god for engelskmannen.

- Det var forferdelig. Det snudde så raskt at det var utrolig. Vi fikk papirene for rettssaken kvelden før. Et stort dokument, alt på gresk. Jeg hadde knapt noen sjanse til å snakke med advokaten min. Vi var sikre på at saken ville bli utsatt, for å få bedre tid til å forberede oss og få vitnene og bevisene vi har, forteller han.

Forrige sommer ble Maguire kjøpt av Manchester United for 80 millioner pund, og i januar ble midtstopperen utnevnt til kaptein for United av Solskjær. Etter at Ashley Young forlot klubben er det ventet at Maguire skal fortsette å ha det ansvaret.

- Det er en stor ære å være kaptein for Manchester United - det er noe jeg er veldig stolt over. Det er et stort privilegium å spille for klubben, i tillegg til å være kaptein. Det er ikke min beslutning å ta, men en ting jeg vil si er hvor støttende klubben har vært fra topp til bunn. De har vært fantastiske med meg og jeg takker dem for det.