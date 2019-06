Harry Redknapp advarer Solskjær: - Fotballfans har ikke tålmodighet

Managerveteranen råder Solskjær til kun å hente unge spillere om de er gode nok til å bidra umiddelbart.

Det sier Redknapp ifølge Manchester Evening News.

Solskjær skal etter sigende prioritere unge, britiske spillere når han skal forsøke å gjenoppbygge United-laget etter en skuffende sesong.

Swanseas Daniel James virke å være svært nære en overgang til klubben, mens også Sean Longstaff (Newcastle) og James Maddison (Leicester) har blitt koblet til Old Trafford.

Samtidig er fremtiden til både Paul Pogba, Romelu Lukaku og David de Gea usikker, men Redknapp er klar på at Solskjærs unge overgangsmål må være gode nok til å heve nivået i klubben.

- Du kan kun sette inn unge spillere om de er gode nok, sier han ifølge lokalavisen.

VETERAN: Harry Redknapp mener Solskjær kun bør hente unge spillere om de er gode nok til å spille. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

- Fotballfans har ikke tålmodighet

Redknapp har en lang karriere som manager, blant annet i Portsmouth, Southampton, Tottenham og QPR.

Han er klar på at United-fansen ikke vil være fornøyd om klubben ikke presterer til tross for at de spiller med unge spillere.

- Hvis de (spillerne) ikke er gode nok, kommer ikke United-supporterne plutselig til å si «vel, det spiller ingen rolle om vi ender på øvre halvdel, for vi spiller med alle disse ungguttene». Det kommer ikke til å skje. Fotballfans har ikke tålmodighet. De kommer ikke til å sitte rolig, sier Redknapp.

United endte på sjetteplass forrige sesong etter en svært svak avslutning på sesongen hvor kun to av de 12 siste kampene ble vunnet.

Redknapp mener vinnerkultur er det som må prioriteres for å få klubben fremover.

- Fansen ønsker resultater. De bryr seg ikke om det er unge spillere, gamle spillere, seniorspillere eller hvem det enn er. Ungguttene må være gode nok. Hvis de ikke er det, kan du ikke spille med. Hvis de er gode nok, så er det flott.

Misset CL-plass

Manchester United fikk en stor oppsving etter at Solskjær tok over som midlertidig manager for José Mourinho i desember, men i ligainnspurten slet laget stort. Kun tre seire på de ti siste ligakampene ble fasiten for Solskjær som på skuffende vis avsluttet sesongen med 1-1 mot Huddersfield og 0-2-tap mot sin tidligere arbeidsgiver Cardiff.

Kristiansunderen gjorde imidlertid nok til å bli tilbudt jobben som fast manager, og sommerens overgangsvindu blir i så måte svært viktig for den tidligere Molde-treneren når han skal forsøke å bygge laget på nytt for å kunne kjempe titler igjen.

Flere tidligere United-spillere har etterlyst forsterkninger på flere kanter, og tidligere i vår måtte Solskjær konstatere at han må klare seg uten Ander Herrera neste sesong. Spanjolen har ikke vært villig til å undertegne nye betingelser med United, og er ferdig i klubben.