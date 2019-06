Harry Redknapp med Pogba-råd til Solskjær

Managerveteranen Harry Redknapp kommer med klar beskjed til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Til tross for at han ble Manchester Uniteds toppscorer med 13 mål, måtte Paul Pogba tåle en hel del kritikk for sine prestasjoner på banen forrige sesong.

Nå går det mot en ny sommer der franskmannen kobles til storklubber som Real Madrid og Juventus, men tidligere Premier League-manager Harry Redknapp mener United er nødt til å beholde lagets største stjerne.

- Bygg laget rundt Pogba

Redknapp sier til Manchester Evening News at United bør hente inn spillere som kan bidra til å få det beste ut av midtbanestjernen, som kom fra Juventus sommeren 2016.

- Han er virkelig et talent. Jeg mener gutten er en ordentlig bra spiller, men han trenger de rette spillerne rundt seg, og han trenger å vite hva rollen hans er i laget, sier Redknapp til avisen.

TROR PÅ POGBA: Harry Redknapp mener Ole Gunnar Solskjær må bygge laget sitt rundt Paul Pogba. Foto: David Davies (Pa Photos)

- Når du har en spiller med hans talent, må du bygge laget rundt ham, ved å sørge for å ha spillerne som kan få det beste ut av ham.

- Det er opp til United

Pogba måtte ta sin del av skylden for Manchester United avsluttet sesongen svakt, med kun én seier på de sju siste kampene.

Likevel mener Rednapp det ikke er noe i veien med holdningene til franskmannen.

- Jeg kjenner ham ikke, men folk forteller meg at han er en bra gutt. Jeg vet at han kan virke litt høy på seg selv, men han er utvilsomt et stort talent. Du så det i Juventus, og han var med på å vinne VM. De må få det beste ut av ham.

Managerveteranen mener det nå blir Ole Gunnar Solskjærs viktigste oppgave i sommer.

- Det er opp til Manchester United nå. Det er opp til dem å hente de rette spillerne, som kan spille med ham og sørge for at han er med videre.

Ifølge The Times vurderer Real Madrid å legge inn et bud på Pogba i sommer. Den spanske storklubben skal være villig til å bytte bort Gareth Bale, Keylor Navas og James Rodriguez i en eventuell avtale.