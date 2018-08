Harsem står over Livigno-samlingen

Kathrine Harsem, som nylig besvimte to ganger etter et rulleskirenn i Toppidrettsveka, står over langrennslandslagets samling i Livigno.

I stedet skal hun trene hjemme i Meråker. Der blir det gradvis opptrening i samarbeid med lege og trener.

– Jeg er lei meg for å miste treningssamlingen på et av mine favorittsteder, Livigno. Nå tar jeg et steg om gangen hjemme i Meråker og ser framover til jeg er tilbake i full trening, sier Harsem i en melding fra Norges Skiforbund.

– Det er ikke avdekket andre årsaker til kollapsen enn at hun gikk tom for energi, sier kvinnenes landslagslege Christine Holm Moseid.

