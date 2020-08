Hart har skrevet under for Tottenham

Englands tidligere førstevalg mellom stengene blir Spurs-spiller de neste to sesongene.

Joe Hart (33) fortsetter karrieren i Tottenham. Mannen med hele 75 landskamper for «Three Lions» har bundet seg til de liljehvite fram til 2022.

Premier League-storlaget ønsker Hart velkommen til klubben på eget nettsted og via Twitter tirsdag ettermiddag.

Han har skrevet under for to sesonger med med manager José Mourinhos mannskap.

33-åringen hentes inn gratis etter at avtalen hans med Burnley løp ut tidligere i sommer.

Den nye Tottenham-burvokteren er svært merittert i klubbsammenheng. I løpet av tolv sesonger i Manchester City, var han med på å vinne to Premier League-titler, to licacupfinaler og en FA-cuptriumf.

Hart spilte i City i perioden 2006-2018, og har også perioder på utlån i Torino og West Ham, før han gikk til Burnley for to år siden.

Han har også vunnet Gullhansken i ligasammenheng fire ganger. Bare tidligere Chelsea-målvakt Petr Cech har klart det samme. Prisen gis til keeperen som holder nullen flest ganger i Premier League.