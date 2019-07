Harvey Elliott (16) signerte for Liverpool

Stortalentet kommer fra Fulham.

Harvey Elliott ble 4. mai i år tidenes yngste Premier League-spiller, da han kom inn som innbytter for Fulham i en kamp mot Wolverhampton. Nå er han klar for Liverpool.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Elliott er offensiv midtbanespiller og regnes som et av balløyas største talenter. Han har vært koblet med klubber som Real Madrid og Paris Saint-Germain. 16-åringen er fast inventar på aldersbestemte landslag for England.

På Instagram forteller Elliott at han er strålende fornøyd med å ha signert for Liverpool.

- Jeg er så glad for å annonsere at jeg har signert for Liverpool. Å bli en del av klubben jeg har heiet på fra barndommen av er en drøm som går i oppfyllelse for meg og familien min. Jeg kan ikke vente på å komme i gang, skriver 16-åringen.

Midtbanespilleren er Liverpools andre signering for sesongen. Fra før av har de hentet den nederlandske midtstopperen Sepp van den Berg (17)

Liverpool bekrefter at Elliott knytter seg til Liverpool-troppen som skal spille treningskamp mot Napoli i Edinburgh, søndag ettermiddag. Han skal også være med førstelagstroppen på treningsleir i Evian.