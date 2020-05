Harvey Elliott var ønsket av Real Madrid - derfor sa han nei

Storklubben prøvde å sjarmere unggutten, men det skulle vise seg å være til ingen nytte.

Elliott ble tidenes yngste spiller i Premier League, da han debuterte for Fulham i mai 2019, kun 16 år og 30 dager gammel. Da sto storklubbene i kø til å signere unggutten, deriblant Real Madrid. Den spanske storklubben inviterte derfor Elliott til treningsanlegget og hjemmebanen Santiago Bernabeu.

Det var en sjarmoffensiv for å signere 17-åringen, og de kunne også friste med et personlig møte mellom Elliott og Real Madrid-kaptein Sergio Ramos. Storklubben trodde nok at dette ville være gøy for talentet, men svaret de fikk tilbake sendte sannsynligvis sjokkbølger.

- Nei takk

17-åringen var helt bestemt i sin sak og kom med et kontant svar tilbake.

- Nei takk. Jeg liker ham ikke etter det han gjorde mot Mohamed Salah, sa Elliott, ifølge The Athletic.

Les også: Joshua King i stort intervju: Åpner opp om Solskjær, Haaland og landslaget (+)

Episoden Elliott refererte til skjedde under Champions League-finalen i 2018 mellom Real Madrid og Liverpool, som ble spilt i den ukrainske hovedstaden Kiev. Etter drøye halvtimen måtte Salah ut med en skulderskade etter en duell med Ramos. Mange mente i etterkant at Ramos skadet Salah med vilje, og Elliott var faktisk på tribunen med faren sin for å se finalen.

Alt har ikke bare vært fryd og gammen. Her måtte Elliott beklage seg etter en nedlatende Harry Kane-imitasjon:

Drømmeovergang

17-åringen har vært Liverpool-supporter siden barndommen, og han endte også opp med å signere for klubben sommeren 2019. I hans første sesong for klubben fikk Elliott sju kamper for A-laget, primært i cupene. Foreløpig har han bare ett innhopp i Premier League.

Les også: Harvey Elliott (16) signerte for Liverpool

Da Elliott signerte for Liverpool i juli 2019 var det også en drøm som gikk i oppfyllelse for supporteren.

- Jeg er så glad for å annonsere at jeg har signert for Liverpool. Å bli en del av klubben jeg har heiet på fra barndommen av er en drøm som går i oppfyllelse for meg og familien min. Jeg kan ikke vente på å komme i gang, skrev unggutten på Instagram.