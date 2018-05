Hasenhüttl ferdig i Leipzig

Den tyske fotballklubben RB Leipzig har skilt lag med hovedtrener Ralph Hasenhüttl.

Hasenhüttl og klubben ble aldri enige om en ny kontrakt.

Ledelsen i den tyske Bundesliga-klubben, som har hatt stor suksess de siste årene, har tidligere uttalt et ønske om at Hasenhüttl ble i klubben fram til kontraktens utløp neste år, men det var ikke godt nok for den 50 år gamle østerrikeren.

– Han ønsket ikke å gå inn i den nye sesongen uten en forlengelse av sin kontrakt. Derfor er partene blitt enige om å avslutte samarbeidet etter to suksessfulle år, sier RB Leipzig i en uttalelse.

Hasenhüttl, som tok over laget da klubben var nyopprykket i 2016, ledet Leipzig til annenplass i Bundesliga i sin debutsesong.

Denne sesongen var laget med i mesterligaen, men maktet ikke å sikre plass i den gjeveste europeiske klubbturneringen neste sesong etter å ha endt på 6.-plass i hjemlig serie.

(©NTB)

