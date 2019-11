Haslum til NM-finale etter sterk borteseier

Haslums håndballherrer er klar for NM-finale i romjulen etter å ha banket FyllingenBergen 27-16 på bortebane i tirsdagens semifinale.

I en målfattig affære, som på mange måter ble Haslum-keeper Trond Tjemslands kamp, var gjestene hele veien et lite hakk foran vertene.

I annen omgang skrudde de på turboen, og til skutt sikret de en komfortabel ellevemålsseier.

– For meg betyr dette alt. Cupfinalen er det morsomste man kan spille i Norge, og jeg gleder meg så sykt til å fylle Spektrum og lage en helvetes håndballkamp, sa timålsscorer Thomas Kristensen til TV 2.

Både han og målvakt Tjemsland skal spille sin fjerde NM-finale for Haslum. De har tatt NM-gull i 2010, 2011 og 2016.

– Jeg er kjempefornøyd. Alt klaffet fra første sekund, og jeg hadde litt å revansjere fra forrige kamp mot dem (FyllingenBergen), sa Tjemsland.

Stengt

Tjemsland åpnet svært sterkt og sørget for at FyllingenBergen bare scoret én gang i løpet av de første ti minuttene av kampen. Noe tilsvarende gjentok seg etter pause, der bergenserne brukte drøyt elleve minutter på å score sitt andre mål for omgangen.

Haslum ledet flere ganger med tre mål i første omgang, men en liten sluttspurt fra FyllingenBergen sørget for at hjemmelaget var under kun 7-8 til pause.

Etter hvilen pilte gjestene fra Bærum ifra. Vingen Kristensen scoret fem mål på ganske kort tid da Haslum gikk fra 9-8 til 17-11-ledelse.

Inge Aas Eriksen bidro sterkt for hjemmelaget på målfronten og skapte håp med sine seks fulltreffere før han deretter måtte ut med skade. På stillingen 14-19 satte FyllingenBergen inn den 50 år gamle keeperen Jan Stankiewicz i et håp om å stenge buret, men det hjalp ikke nevneverdig.

Het kantspiller

Haslum økte ledelsen til 23-15 med fem minutter igjen og kunne kontrollere inn seier og finalebillett. Ellevemålsseieren kom etter en svært solid forsvarskamp der laget også tok mange utvisninger, blant annet et rødt kort etter ti minutter.

For gjestene ble Kristensen toppscorer med sine ti mål. Han scoret alle sine mål i annen omgang og hadde treffprosent på 91.

I finalen skal Haslum møte enten Halden eller Elverum. Elverum slo nettopp Halden i fjorårets finale, og onsdag gjester de haldenserne i semifinalen.

NM-finalen spilles i Oslo Spektrum 29. desember. Der kan Haslum få reprise mot Elverum, som de slo 28-26 i finalen da de tok sitt siste NM-gull i 2016.

