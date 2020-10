Hat trick av Bamford stoppet Aston Villas seiersrekke

Birmingham-klubben kunne gått til topps på tabellen, men Marcelo Bielsa og hans Leeds-menn sørget for en bråstopp på seierrekken i Premier League.

ASTON VILLA - LEEDS 0-3:

Aston Villa hadde åpnet Premier League med fire strake seiere, og en nesten uvirkelig 7-2-seier mot Liverpool, før fredagens hjemmekamp med Leeds.

Birmingham-klubben hadde dermed alle muligheter til å overta tabelltoppen, men Patrick Bamford ville det annerledes.

LES OGSÅ: Ryktene har begynt å gå om Greenwood. Solskjær slår tilbake

Etter en fartsfylt første omgang uten scoringer, benyttet Bamford andre omgang til å forbedre sin scoringsstatistikk. Spissen scoret tre ganger, og noterte seg for hat trick.

- Detr er kunst, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes om Bamfords tredje mål.

Dermed er Leeds oppe i 10 poeng så langt denne sesongen i Premier League, mens Aston Villa gikk på sitt første tap og blir stående med 12 poeng.

- Det er dette du drømmer i oppveksten, sa Bamford om bragden i et TV 2-sendt intervju.

Underholdene

Det ble en fartsfylt første omgang mellom to uredde lag. Kampens første sjanse tilfalt Leeds og spiss Patrick Bamford. Ezgjan Alioski serverte et strøkent innlegg og stupheadingen til Bamford gikk like til side for stolpen.

Etter 12 minutter fikk gjestene en ny, god mulighet. Denne gangen serverte Alioski perfekt til Rodrigo Moreno på rundt 10 meter. Avslutningen ble blokkert.

27 minutter var spilt da Aston Villa kom til sin første store sjanse i første omgang. Ollie Watkins rundlurte Luke Ayling og slo inn. Trezeguet bommet på ballen, men ved bakre stolpe var Jack Grealish fri. Villa-stjernen fikk ballen forbi keeper, men Ayling hadde kommet seg på plass igjen og fikk avverget før ballen gikk i mål.

Grealish var aktiv for vertene og Leeds slet med å stoppe engelskmannen. Etter 43 minutter gikk han i bakken etter en felling Helder Costa. Villa ropte på straffe, men det kunne se ut som om forseelsen var like utenfor 16-meteren. VAR ble koblet inn og konkluderte med at det ikke var noe å dømme for.

Rett før pause fikk Leeds en ny kjempesjanse. Jack Harrison tok med seg ballen langs venstresiden og slo inn. Der var Bamford på riktig sted og fikk en fot på ballen, men spissen styrte kula utenfor fra rundt 15 meters hold.

LES OGSÅ: Bendtner avslører: - Den var kun én lagkamerat jeg ikke kom overens med i løpet av karrieren

Sjansene var store i første omgang, men det sto 0-0 ved pause.

Hat trick

Etter hvilen fikk Grealish den første store sjansen. Villa-vingen driblet alt og alle, før han fikk avsluttet fra rundt fem meters hold, men Leeds-keeper Ilian Meslier reddet det som kunne blitt en ikonisk scoring fra Grealish.

Bare noen minutter senere tok gjestene ledelsen. Leeds fikk mye rom og Rodrigo Moreno kom igjennom og fikk avsluttet fra skrått hold. Villa-keeper Emilio Martinez ga en retur og Bamford fikk en enkel jobb med å sette kampens første mål.

I det 65. minutt doblet gjestene ledelsen. Bamford fikk ballen i god posisjon og presset til Villa var alt annet enn etter boka. Dermed fikk spissen en enkel oppgave med å feie ballen i kassa og doble ledelsen til bortelaget.

LES OGSÅ: Solskjær i konflikt med TV 2

Ikke lenger etter mål nummer to, satte Bamford sitt tredje for kvelden. Denne gangen var det Helder Costa som var servitør. Han satte opp Bamford, som brukte flere touch, før han sendte ballen i mål bak Martinez og fullbyrdet et hat trick.

Vertene klarte aldri å slå tilbake og det endte med 0-3.