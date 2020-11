Hat trick fra Mahrez da Manchester City valset over Burnley

Manchester City har slitt med å score i Premier League denne sesongen, men i lørdagens kamp mot Burnley ble det utklassing fra start til mål med 5-0-seier.

Anført av en god Kevin de Bruyne var angrepsspillet til Pep Guardiolas menn på skinner igjen i hjemmekampen mot Burnley. Med hat trick fra Riyad Mahrez og scoringer fra Benjamin Mendy og Ferrán Torres feide City motstanderen av banen.

Før kampen hadde City kun scoret ti mål på sine åtte første kamper i Premier League, men med fem mål mot Burnley så angrepsspillet til de lyseblå langt nærmere hvordan de har sett ut de siste par sesongene.

Burnley måtte klare seg uten deres viktige keeper Nick Pope og erstatteren Bailey Peacock-Farrell fikk nok å stri med i løpet av 90 hektiske minutter for hans del.

Tirsdag spiller City mot Porto i mesterligaen før de igjen blir storfavoritter i en Premier League-kamp når Fulham gjester Citys hjemmebane på lørdag om en uke.

Mahrez-magi

Riyad Mahrez har ikke hatt en særlig god start på sesongen, men fikk igjen vist hva som bor i ham mot Burnley, spesielt på 2-0-målet. Etter et kjapt innkast inn i boksen, fikk Mahrez ballen helt ved dødlinjen før han enkelt trakk seg forbi Burnleys forsvarsspillere og limte ballen i bortre hjørne.

Før det hadde Mahrez gitt City ledelsen da han ble spilt fri av de Bruyne etter en nydelig City-angrep. Citys belgiske midtbanemaestro sto for nok en målgivende da Benjamin Mendy satte inn 3-0 like før pause.

En flott crosser av de Bruyne ble møtt med hel volley fra Mendy på bakerste stolpe og ballen suste inn i motsatt hjørne bak en sjanseløs Peacock-Farrell.

Hat trick

Etter en litt tam start på 2. omgang tok kampen seg opp igjen ved en times spill. Først fikk Burnley sin største mulighet til å score da Jay Rodriguez satte Ederson på prøve, men etter det handlet alt om City igjen.

Ferrán Torres kunne tegne seg på scoringslisten i Premier League for første gang for City da han enkelt bredsidet inn nok et herlig angrep. Tre minutter senere skulle Mahrez få sitt hat trick.

Nok en gang var de Bruyne involvert da han fant Phil Foden i boksen. Foden som erstattet Torres etter 4-0-målet, sendte ballen inn til Mahrez som kunne stange inn 5-0 med sin tredje scoring for dagen.

Nok en City-scoring ble avblåst etter videodømming, mens de Bruyne skjøt i stolpen og ut like før slutt, men det ble med 5-0 til City.

(©NTB)

Reklame Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger