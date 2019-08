Hattrick-Güven sikret KIL-seier med drømmemål

Kongsvinger lå under to ganger hjemme mot Strømmen, men Adem Güven visste råd. Han vendte til 3-2-seier med tre mål, det siste et flott brassespark.

Dermed sørget Güven nesten egenhendig for at Kongsvinger fortsatt har heng på lagene på kvalifiseringsplassene i 1. divisjon etter 19 serierunder. Strømmen kjemper i bunnstriden og hadde lenge et berettiget håp om en skrell i Kongsvinger, men vertenes kaptein lot seg ikke stoppe. Sjanserikt I kampens 12. minutt utlignet Güven med hodet etter en corner. Før det hadde Øystein Vestvatn sendt gjestene i ledelsen. Strømmen fikk deretter to store muligheter til å ta ledelsen igjen. Først bommet Kjell Rune Sellin på straffe, før han senere avverget at hans eget lags corner gikk i mål. Han gjorde imidlertid opp for seg ved å servere Mats André Kaland foran 2-1-målet etter en halvtimes spill. Etter snaue timen fikk Kongsvinger straffe, og Güven var tryggere enn Sellin fra straffemerket. Det er imidlertid vinnermålet etter 73 minutter som kommer til å huskes best av hjemmefansen. Güven fikk ballen «feilvendt» ved kanten av Strømmen-feltet, vippet den opp og overrasket Stian Christensen ved å brassesparke ballen i en pen bue over keeperen. Sandefjord-seier Onsdag kveld ble det også hjemmeseier for Sandefjord, som dermed tok seg tilbake til 2.-plass i divisjonen. Vestfoldingene slet en stund hjemme mot Raufoss, men fikk med seg en viktig 1-0-seier takket være en smått absurd scoring av Anton Kralj. Sandefjords svenske back kom innover fra venstrekanten, og da Raufoss' reservekeeper Rino Lund Johnsen feilvurderte situasjonen, lurte han ballen inn fra nærmest død vinkel. Midtveis i annen omgang fikk innbytter Erik Mjelde en gigantisk sjanse til å doble Sandefjords ledelse, men han skjøt utenfor på nesten åpent mål. Dermed endte det 1-0. Start kan ta tilbake 2.-plassen med seier borte mot Skeid torsdag. Sent, men godt Sogndal tok en sen 1-0-seier borte mot tabelljumbo Tromsdalen og beholdt dermed 6.-plassen i ligaen. Vinnermålet kom ved Ulrik Fredriksen i kampens 89. minutt. Samtidig ga fjerdeplasserte KFUM Oslo fra seg en tomålsledelse, og dermed klarte de bare 2-2 borte mot Jerv. I Jessheim vant Ull/Kisa 2-1 på Sandnes Ulf, mens nedrykkstruede Notodden tapte 2-3 hjemme mot Nest-Sotra etter å ha ledet to ganger. (©NTB)