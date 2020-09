Hauge herjet mot AC Milan - nå hevdes det at storklubben vil hente ham

Jens Petter Hauge (20) ser ut til å være på ønskelisten til flere storklubber i Europa etter herjingene mot det italienske storlaget.

Den er den svært velinformerte journalisten Fabrizio Romano som hevder at den italienske klubben nå ønsker å hente den norske spilleren.

Romano er kjent som den kanskje mest troverdige journalisten når det kommer til overganger. Også Gianluca Di Marzio, en annen annerkjent overgangsguru, melder om det samme.

Hauge både scoret og vartet opp med en assist da Bodø/Glimt tapte 3-2 mot det italienske storlaget torsdag kveld. Han var også sentral kampen igjennom og skapte flere farligheter da Glimt jaktet et utligningsmål mot slutten av kampen.

20-åringen har tidligere vært koblet til Cercle Brügge i Belgia, men valgte i sommer å bli værende i Norge. Etter den siste tids prestasjoner er det naturlig at enda større klubber viser interesse. Hauge og Bodø/glimt har nemlig herjet i norsk fotball.

Laget fra Nord-Norge topper Eliteserien med klar margin etter 18 serierunder av årets sesong. De er allerede 16 poeng foran Molde på andreplass når 12 runder gjenstår.

Etter kampen mot AC Milan torsdag ble Hauge spurt om framtiden:

- Det er klart at man har ambisjoner og drømmer i fotballen. Nå har jeg vist at jeg kan levere på høyt, høyt nivå i en enkelt kamp, men så er det at man må få det til over tid.

- Det er litt vanskelig å si om man er klar for det steget allerede nå, eller om jeg fortsatt må ta et lite mellomsteg, sier han i pressesonen etter kampen

AC Milan-trener Stefano Pioli, som nå altså hevdes å være interessert i å få nordmannen til klubben, skrøt stort av Hauge til Nettavisen etter kampslutt.

- Vi visste på forhånd at han var sterk og rask. Men jeg ble imponert av det han viste i dag. Han er en spiller på et høyt internasjonalt og europeisk nivå. «Bravissimo».'

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Hauges agent, Atta Aneke, flere ganger fredag, men han har ikke svart på henvendelsene.

Også det italienske nettstedte TuttoMercato meldte fredag om Milans interesse i Hauge. Der snakkes det om et mulig bud på fire millioner euro for nordmannen.

Videre hevdes det at både Manchester City og Brighton også er interessert.