Hauge med fantastisk mål og assist da Milan snudde kampen mot Celtic

Jens Petter Hauge fikk sjansen fra start i Europa League-møtet med Ajers Celtic. Den tok han virkelig vare på.

AC MILAN - CELTIC 4-2:

Jens Petter Hauge var sterkt delaktig i at AC Milan snudde fra å ligge under 0-2 til å vinne 4-2 over Celtic. Først vartet han opp med et fantastisk mål, før han mot slutten av kampen serverte Brahim Diaz på nydelig vis.

- Det er en glimrende prestasjon av Jens Petter Hauge, utbrøt TV 2 sin kommentator Espen Ween da Hauge scoret.

Hauge mottok ballen helt ute ved sidelinjen fra rundt 30 meter fra mål. 21-åringen satte på turboen og danset seg forbi tre Celtic-spillere som prøvde å stoppe han. Med høyrefoten bredsidet han så ballen ned i motsatt hjørne.

- Vi har sett han gjøre det der gang etter gang etter gang for Bodø/Glimt denne sesongen. Nå er Aspmyra byttet ut med San Siro. Han danser seg fri på akkurat samme måte han har gjort rundt omkring i Norges land, nå gjør han det for Milan, utbrøt TV 2 sin kommentator.

Zlatan-glis

Ti minutter før slutt driblet Hauge seg gjennom Celtic sitt forsvar og sendte ballen perfekt gjennom til Brahim Diaz som chippet ballen i mål.

På TV-bildene så man at Zlatan Ibrahimovic på tribunen måtte glise over nordmannens prestasjon, som han også gjorde da nordmannen scoret i Serie A.

- Nå er smilet tilstede bak maska hos Zlatan også, kommenterte Espen Ween.

Også fotballekspert Morten Langli ble imponert over Hauges prestasjoner mot Celtic.

- Wow. Se på JP Hauge. Vakkert. Drar seg forbi tre mann. Setter den sikkert i hjørnet. Milan har snudd kampen, skrev han på Twitter etter Hauges scoring.

Også AC Milans offisielle Twitter-profil måtte ta til store ord for å beskrive nordmannens scoring.

- Jens Petter Hauge med et fantastisk mål. Dribler seg forbi tre mann før han finner det lengste hjørnet og gir oss ledelsen, skrev de på Twitter.

Krisestart

Celtic hadde bare ett poeng i Europa League-gruppespillet før torsdagens kamp, men det var skottene som tok ledelsen på San Siro.

Rogic utnyttet en gigatabbe i Milan-forsvaret i åpningsminuttene, og banket ballen ned i hjørnet for Donnarumma fra seksten meter.

Og vondt skulle bli til verre for Milan. Bare noen minutter etter 1-0-scoringen klønet Milan det til på nytt, og Edouard kom alene med keeper. Celtic-spissen chippet ballen iskaldt over Donnarumma og inn i nettmaskene.

Men da Milan først fikk opp dampen skulle det ikke ta lang tid før lagene var likt. Halvveis i første omgang løftet frisparkspesialisten Calhanouglu et frispark fra 20 meter over muren og ballen duppet i mål.

Bare to minutter senere sørget Castillejo for utligning. Milan rullet opp på venstresiden og ballen ble slått lavt inn foran mål. Til slutt havnet ballen hos Castillejo som avsluttet på direkten, og ballen gikk i mål til 2-2 via en Celtic-forsvarer.

Til slutt vant Milan 4-2 etter noen fantastiske prestasjoner av Jens Petter Hauge.

