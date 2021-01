Hauge og Milan videre i cupen etter straffedrama

Jens Petter Hauge ble byttet inn ved pause da Milan slet seg videre i den italienske cupen med 0-0 mot Torino og seier på straffespark.

Nordmannen kom inn for Samuel Castillejo etter en målløs første omgang. Samtidig kom Hakan Çalhanoglu inn for Zlatan Ibrahimovic.

Milan slo Torino 2-0 i serien lørdag. Tirsdag ble det ikke mål, heller ikke i ekstraomgangene. Diogo Dalot og Davide Calabria hadde stolpetreff for Milan, mens Brahim Diaz skjøt over åpent mål.

Til sist falt avgjørelsen på straffespark. Franck Kessie, Theo Hernández, Sandro Tonali, Alessio Romagnoli og Calhanoglu scoret på alle Milans straffespark, mens Ciprian Tatarusanu reddet gjestenes fjerde straffe fra Tomas Rincon.

– Det var en god kamp, men det var vanskelig, for Torino spilte bra. Vi gjorde jobben og greide å ta oss videre, sa Milan-kaptein Romagnoli, som fylte 26 år tirsdag.

Milan-keeper Gianluigi Donnarumma var reserve i cupkampen, men han fikk rødt kort for protester i det 71. minutt. Det skjedde da han mente at Rafael Leão ble snytt for straffespark.

Milan møter Inter eller Fiorentina i kvartfinalen. De to lagene møtes i Firenze onsdag.

