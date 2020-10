Hauge rett inn i Milan-troppen – kan debutere søndag

Jens Petter Hauge blir blant Milan-trener Stefano Piolis utvalgte til hjemmekampen mot Spezia.

Det bekreftet Pioli under lørdagens pressekonferanse.

– Fysisk er han i bedre form enn oss. Han har spilt en halv sesong i Norge. Det kan være han spiller i morgen, og han blir definitivt med i troppen. Men jeg har ikke bestemt meg for om han skal spille, sa han ifølge TV 2.

Hauge ble torsdag klar for AC Milan på en femårskontrakt. Overgangen fra Bodø/Glimt skjedde en uke etter at han både scoret og hadde målgivende pasning for nordlandslaget mot nettopp Milan på San Siro i kvalifiseringen til europaligaen.

