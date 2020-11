Hauge scoret for AC Milan: - Må klype oss i armen av dette her

21-åringen scoret sitt første mål for AC Milan i Serie A fem minutter på overtid mot Napoli.

NAPOLI - AC MILAN 1-3:

Samme kveld som Bodø/Glimt sikret seriegullet fikset Jens Petter Hauge sitt første mål for AC Milan i Serie A. Fra før av har han en scoring i Europa League.

Vingen ble byttet inn i det 73. minutt og fem minutter på overtid satte han inn 3-1 for Milan i storkampen mot Napoli.

Hauge ble spilt igjennom på venstresiden og driblet seg forbi en Napoli-forsvarer, før han fra skrått hold satte ballen i mål.

- Vi må klype oss i armen av dette her, utbrøt Strive sin kommentator Per Jarle Heggelund da Hauge scoret.

TV-kameraene fanget opp en ekstatisk Zlatan Ibrahimovic på sidelinjen. Svensken var byttet ut, men viste med et stort glis at han satte pris på Hauges prestasjon.

Seriemester med Bodø/Glimt

Mens Hauge satt på benken, ble hans tidligere klubb Bodø/Glimt seriemester i Eliteserien. Der rakk han å spille 18 kamper og score 14 mål og assistere åtte scoringer før han dro til Italia.

Hans tidligere trener Kjetil Knutsen er imponert over det unggutten får til i utlandet.

- Jens Petter scorer for Milan i dag og for å si det sånn så tror jeg han er dobbelt lykkelig i dag, sier Knutsen til Nettavisen.

- Det var helt kaos i garderoben. Det var spesielt og noe med Jens Petter at man aldri blir overrasket over den gutten, sier en imponert Knutsen.

Hans svenske lagkamerat Zlatan Ibrahimovic sørget for serielederens to første scoringer før Dries Mertens reduserte for Napoli.

Milan leder Serie A med 20 poeng etter åtte kamper, to poeng foran Sassuolo.

Reklame NÅ: Milrab startet Black Week-salget i kveld