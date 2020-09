Hauge strålte i møte med AC Milan. Etter kampen avslørte han et ukjent drama som oppsto på San Siro

Bodø/Glimts 20-åring vartet opp med både scoring og assist, men sier at om det hadde vært en Eliteserie-kamp, hadde han kanskje gått av banen etter fem minutter.

MILANO/OSLO (Nettavisen): Bodø/Glimt tok farvel med Europa League da Hakan Calhanoglu glitret for AC Milan torsdag kveld. En annen som skinte under flomlysene på San Siro var kometen Jens Petter Hauge.

Det norske stjerneskuddet leverte en strålende kamp for gjestene og bidro med både assist og scoring i Milano. I tillegg skapte han mye for Bodø/Glimt.

Helt på tampen satte Hauge opp lagkompis Ulrik Saltnes i god posisjon, men midtbanemannen skjøt over mål og dermed var sjansen spolert.

Hauge innrømmer etter kampen at han gjerne skulle sett den i nettet.

- Først så blir man skuffet av å se den gå over. Det var et fint angrep av oss og vi fikk en gyllen mulighet til ekstraomganger, så det er kjedelig at den snek seg over, men det får vi ikke gjort noe med nå, sier Hauge på spørsmål fra Nettavisen.

Avslører ukjent drama

Selv om Hauge imponerte voldsomt torsdag, og tidvis herjet med de italienske stjernene, forteller han om et drama skjedde tidlig i oppgjøret.

- Jeg er så klart fornøyd, men det som skjer der etter fem minutter, det gjør at jeg egentlig spiller på 85 prosent gjennom matchen og får ikke til å spurtet reelt.

Han sier det kjentes som en smell på baksiden av låret.

- Det er litt vanskelig å si hva det var, men det føltes i hvert fall ikke bra. Vi får bruke de neste dagene på å finne ut hva det var, sier Hauge etter kampen.

Til Nettavisen forklarer han at anledningen ga ham litt ekstra motivasjon til å fullføre kampen, til tross for at han ikke var hundre prosent.

- Det er klart at når man kommer til en så stor stadion, så gir det inspirasjon og ekstra krefter. I en Eliteserie-match hadde jeg kanskje gått av etter fem minutter på grunn av kjenningen, så anledningen hjalp på, sier Hauge.

- En gyllen mulighet

Hauge har herjet med Eliteserie-lagene denne sesongen og det så heller ikke ut til at den store scene i Milano skremte ham nevneverdig.

- Det er så klart veldig artig at man blir lagt merke til, men akkurat nå er jeg mest skuffet over at vi røk ut av turneringen, for jeg følte det var en gyllen mulighet til ta et steg videre, sier Bodø/Glimt-spilleren.

20-åringen har allerede blitt koblet vekk fra norsk fotball og tidligere i år skal han ha vært nær en overgang til den belgiske klubben Cercle Brügge.

Etter prestasjonene den siste tiden er nok også enda større klubber som har den norske kometen på blokka nå på tampen av overgangsvinduet.

Selv tenker Hauge at det er viktigst å ta det rette steget ved neste klubbytte.

- Det er klart at man har ambisjoner og drømmer i fotballen. Nå har jeg vist at jeg kan levere på høyt, høyt nivå i en enkelt kamp, men så er det at man må få det til over tid.

- Det er litt vanskelig å si om man er klar for det steget allerede nå, eller om jeg fortsatt må ta et lite mellomsteg, sier han i pressesonen etter kampen

Pioli imponert

Også i AC Milan-leieren lot man seg imponere av nordmannen.

Nettavisen spurte Milan-trener Stefano Pioli på pressekonferansen som ble avholdt på Zoom etter kampen hva han synes om den norske profilen.

Pioli legger ikke skjul på at han allerede før kampen hadde notert seg 20-åringen.

- Vi visste på forhånd at han var sterk og rask. Men jeg ble imponert av det han viste i dag. Han er en spiller på et høyt internasjonalt og europeisk nivå. «Bravissimo».

Resultatet i Milano betyr at Bodø/glimt er ute av kampen om en plass i Europa League denne sesongen, men de gule fra Nord-Norge kan trøste seg med at de allerede neste år trolig skal få muligheten til å spille om en plass i Champions League.