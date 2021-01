Hauges Milan vant med ti mann

Jens Petter Hauge ble sittende på benken hele kampen da Milan tross utvisning tok tre nye poeng i Serie A søndag. Benevento ble slått 2-0 på bortebane.

Med seieren tok Milan tilbake tabelltoppen etter at byrival Inter, som slo Crotona 6-2, hadde hatt den til låns noen timer. Ett poeng skiller lagene.

Midtbanespiller Franck Kessie sendte Milan i ledelsen på straffespark. Da var det spilt et kvarter. Han fikk sjansen fra krittmerket etter at Ante Rebic hadde blitt stoppet med ulovlige midler.

Roberto Insigne kunne ha utlignet for Beneventofør pause, men traff stolpen.

Milan ble redusert til ti mann da Sandro Tonali fikk utvist for en tøff takling. Det røde kortet kom etter at episoden hadde vært sett på at VAR-dommerne.

Tross ti mann økte Milan ledelsen ved Rafael Leao rett etter pause.

Flere mål ble det ikke, til tross for at Benevento fikk sjansen til å skape ny spenning på straffespark. Forsøket fra Gianluca Caprari gikk utenfor.

Franck Kessie kunne lagt på til 3-0 for Milan mot slutten, men traff stolpen.

Jens Petter Hauge var ubenyttet reserve for serielederen.



