Haugesund-angriper klar for Sarpsborg 08

Haugesund-spiller Ibrahima Koné går fra Haugesund til Sarpsborg 08. – God avtale for alle parter, sier Haugesunds sportslige leder.

Haugesund opplyser selv på egne sider at Koné kun må bestå den medisinske testen hos Sarpsborg 08 for at alt skal være i orden. 21-åringen er for øyeblikket på ferie i hjemlandet Mali. Kontrakten med Sarpsborg 08 strekker seg over tre år.

– Vi har fått på plass en avtale som alle parter er fornøyde med, og som innebærer at Ibrahima får anledning til å restarte i nye omgivelser. Han kom hit som en veldig uferdig unggutt for tre år siden, men har utviklet seg mye og tatt store steg i løpet av disse årene, sier sportslig leder Eirik Opedal i Haugesund.

Angrepsspilleren har tilbrakt tre sesonger i Haugesund inkludert et seks måneders utlån til Adana Demirspor i Tyrkia. I Eliteserien har Koné notert seg for 48 kamper og åtte mål.

– En kraftpakke av en spiss med bra tempo og gode avslutningsferdigheter både med bein og hode, beskriver Sarpsborg 08s sportssjef Thomas Berntsen.

