Haugesund auksjonerer bort treneren

For å skaffe inntekter til klubben lokker eliteserieklubben Haugesund nå med at arbeidskraften til trener Jostein Grindhaug kan kjøpes for en dag.

Det spesielle stuntet er del av auksjon klubben gjennomfører i kompaniskap med en samarbeidspartner. Målet er å skaffe sårt tiltrengte kroner i en klubbkasse som er preget av viruspandemien.

En rekke produkter og tjenester inngår i auksjonen som varer fram til 5. desember. En av dem er altså en dags full disposisjonsrett over trener Grindhaug.

«Trenger du en foredragsholder? En vaktmester? Noen til å steke vafler eller til å trene bedriftslaget? Da har vi løsningen for deg. Den heter Jostein Grindhaug», skriver klubben humoristisk på egne nettsider.

– I disse tider gjør vi hva som helst for å skaffe penger. Vi er desperate. Hvis det er noen som har bruk for en halvfeit åkrabu, pent bruk får vi vel si, så er det bare å hive på noen grunker, sier Grindhaug selv.

Utropsprisen på Haugesund-treneren var satt til én krone.

Ved 12-tiden fredag måtte det imidlertid 1100 kroner til for å overta det høyeste budet på Grindhaugs arbeidskraft.

