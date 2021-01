Haugesund avsluttet låneavtale med dansk spiss

Den danske angrepsspilleren Oliver Klitten er ferdig i Haugesund, ett år før den opprinnelige låneavtalen utløp.

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider.

Opprinnelig skulle Klitten spille for Haugesund også kommende sesong, men nylig ble alle parter enige om at spissen skulle returnere til Aalborg i hjemlandet.

Mangel på spilletid er en viktig del av årsaken.

– Oliver har slitt med å få spilletid etter at han kom hit og ville trolig vært et stykke bak i køen også kommende sesong. For en ung og talentfull spiller er jevnlig matching på høyt nivå helt avgjørende for den videre utviklingen og da er det riktig å legge til rette for at han kan få mer av det et annet sted enn han sannsynligvis ville fått i FK Haugesund, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Klitten kom til Haugesund i oktober. Han rakk å spille totalt fem kamper i Eliteserien.

