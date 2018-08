Haugesund festet grepet om Eliteserie-medalje

To langskudd fant veien til nettet og sørget for at Haugesund vant 2–0 hjemme mot Stabæk i Eliteserien søndag.

To langskudd fra David Akintola og Joakim Våge Nilsen sørget for trampeklapp og jubel fra hjemmelagets supportere da lagene gikk til pause på Haugesund stadion.

Først klemte Akintola til fra 25 meters hold etter 32 minutters spill. Ballen føk inn bak en sjanseløs Marcus Sandberg i Stabæk-målet.

– Jeg var på rett sted til rett tid. Det første jeg tenkte når ballen kom foran meg var at «jeg må skyte». Heldigvis gikk den inn, det var et bra mål, sa Akintola til Eurosport.

Sju minutter senere fant Joakim Våge Nilsen ut at han ikke skulle være noe dårligere. Midtbanespilleren sendte av gårde et prosjektil opp i krysset fra 25 meter. Igjen var det lite Sandberg kunne gjøre.

Haugesund hadde full kontroll på Stabæk ut omgangen, til stor glede for et entusiastisk publikum.

Fortsatt uten borteseier

Stabæk har fortsatt til gode å vinne en bortekamp denne sesongen, og det var lite som tydet på at det skulle skje i Rogaland søndag.

Fem minutter etter pause var Sandberg med på notene da Akintola smalt til på bakre stolpe.

Gjestene hevet seg riktignok ett lite hakk etter pause, men ikke nok til at Haugesund følte seg voldsomt truet. Stabæk ga ikke opp håpet om poeng, men Haugesund forsvarte seg godt.

Etter hvert som minuttene gikk skjønte de fleste hvor det bar, og kampen ebbet ut med 2-0-seier til Haugesund.

Viste muskler

– Det var en tett og jevn kamp som vi tapte. Det var lite sjanser til begge lag, men vi var ikke gode nok med ballen selv i dag. Når de scorer på to langskudd så blir det ingen poeng på oss, sa Stabæk-trener Henning Berg til Eurosport.

Med tre nye poeng viste hjemmelaget muskler i kampen om medalje i Eliteserien. Med 38 poeng ligger Haugesund på tredjeplass, fire poeng foran Ranheim, som søndag slo Molde borte med 3–2.

Kun Brann og Rosenborg ligger for øyeblikket foran Haugesund. Og Rosenborg er neste motstander for Haugesund. Den kampen spilles på Lerkendal i Trondheim.

For Stabæk var det dårlig nytt at Lillestrøm vant sin kamp mot Sandefjord. Dermed skjøv Lillestrøm Stabæk ned på kvalifiseringsplassen.

Neste runde møter Stabæk tabelljumbo Sandefjord hjemme på Nadderud.

