Haugesund forlenger låneoppholdet til Martin Samuelsen

Enig med West Ham om ny låneavtale.

Martin Samuelsen blir i Haugesund ut 2019-sesongen.

Det bekrefter Eliteserie-klubben i en pressemelding tirsdag.

- Vi er selvsagt veldig fornøyd med at dette har falt på plass. Martin har kommet inn og fått en fin plass i gruppa, bidratt godt i kampene og utviklet seg veldig bra i den tiden han har vært her. Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker å ha Martin med også i fortsettelsen, så dette er en god løsning både for oss, for spilleren selv og for West Ham, sier FKH-trener Jostein Grindhaug i pressemeldingen.

Samuelsen har så langt spilt 12 eliteseriekamper for FK Haugesund og tegnet seg for to scoringer i serien. Han står også med fire mål på årets tre første cupkamper.

Nylig ble det kjent at Haugesund-spilleren Ibrahima Wadji hadde testetpositivt på det forbudte stoffet morfin, noe som betyr at angrepsspilleren trolig kan bli borte fra fotballen fram til dopingsaken rundt ham har blitt konkludert.

Slik sett er det godt nytt for Haugesund at West Ham-spilleren blir værende.