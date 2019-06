Haugesund forlenget Samuelsens lån

Haugesund har forlenget Martin Samuelsens låneperiode ut årets eliteseriesesong.

Det bekrefter både rogalandsklubben og West Ham.

22-åringen har spilt for FKH siden starten på årets sesong, og nå er det klart at han også fullfører sesongen samme sted.

– Vi er selvsagt veldig fornøyd med at dette har falt på plass. Martin har kommet inn og fått en fin plass i gruppa, bidratt godt i kampene og utviklet seg veldig bra i den tiden han har vært her. Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker å ha Martin med også i fortsettelsen, så dette er en god løsning både for oss, for spilleren selv og for West Ham, sier trener Jostein Grindhaug til klubbens nettsider.

Den opprinnelige avtalen med West Ham utløp 30. juni.

Samuelsen og Haugesund møter Strømmen i cupen onsdag.

(©NTB)