Haugesund henter dansk angriper

Oliver Klitten (20) har skrevet under for Haugesund for det neste halvannet året. Angrepsspilleren kommer fra danske AaB.

Rogalandsklubben opplyser om overgangen på sine nettsider. – Jeg fikk vite om interessen for et par uker siden og tente umiddelbart på ideen om å komme hit, sier Klitten. Dansken legger til at AaBs norske sportsdirektør Inge André Olsen hadde sagt mye positivt om FKH som klubb. Klitten har gått gradene i AaB siden han var 15 år. Han fikk totalt 28 seniorkamper for Aalborg-laget. FKH beskriver unggutten som en spiller som kan bekle både venstre flanke og rollen som spiss. – Jeg er en offensiv spiller som har høy aggressivitet i spillet mitt, liker å bidra med både mål og assists og forhåpentligvis også kan bidra med litt X-faktor, sier 20-åringen. Han må først gjennom en karanteneperiode før han kan begynne å trene med sine nye lagkamerater. (©NTB)

