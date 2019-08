Haugesund i trøbbel i Europa etter hjemmetap mot PSV

Haugesund tapte 0–1 hjemme mot PSV Eindhoven i den tredje kvalifiseringsrunden i europaligaen torsdag. Dermed står de overfor en stor oppgave i Nederland.

Haugesund hang godt med mot storklubben fra Nederland, men kampens eneste scoring var det gjestene som sto for da Steven Bergwijn var sikker på straffespark.

Dermed skal det noe helt spesielt til om Haugesund klarer å spille seg til fjerde og siste kvalifiseringsrunde i europaligaen. Skulle de utrette det helt store i Nederland om en uke, venter Austria Wien fra Østerrike eller kypriotiske Apollon i fjerde runde.

– Det er skuffende rett etter kampen. Nå reiser vi til Eindhoven med et vanskelig resultat. Det er vanskelig nok å bare få ett mål der nede. Nå må vi ha flere, så det kan jo bli spennende, sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug til VG etter kampen.

– Spillmessig er vi greit fornøyd, men vi skulle kanskje hatt et annet resultat med oss bort til Nederland neste uke. Men det er helt greit, vi får bare bite godt ifra oss neste uke, så får vi gå for et par mål der. Så får vi se hvor langt det holder, sa Kristoffer Velde til TV 2.

Angrepsspilleren var ikke spesielt imponert over torsdagens motstander.

– Greit vi møter et storlag, men jeg var ikke imponert over hvordan de fremsto i dag. Jeg trodde de skulle være bedre, sa Velde.

Kalddusj

Haugesund hadde imponert stort ved å slå ut Sturm Graz fra Østerrike i forrige runde. Torsdag ventet enda tøffere motstand, nemlig storklubben PSV.

Hjemmelaget åpnet likevel friskt og fikk kampens første muligheter. Først var Sondre Tronstad nære etter en corner etter 12 minutter. Noen minutter senere fikk Velde teste skuddfoten. Han dro seg inn i banen og fyrte løs, men like utenfor.

24 minutter ut i omgangen kom kalddusjen. Bortelaget ble tildelt straffespark, og det satte stjernespilleren Steven Bergwijn i mål. 21-åringen spiller i tillegg til PSV for det nederlandske landslaget. Tungt for Haugesund, som hadde åpnet lovende.

PSV kom mer inn i kampen og skapte noen brukbare muligheter utover i omgangen. Det samme gjorde vertene. Blant annet var de nærme fem minutter før pause. Høyreback Mikkel Desler la inn og to Haugesund-spillere var nære å nå fram til ballen.

Annenomgang

Også den andre omgangen startet positivt for hjemmelaget. Haugesund gikk offensivt til verks, men PSV virket farlige på overganger.

Selv om hjemmelaget hang godt med, virket gjestene fra Nederland å ha bra kontroll i Haugesund. Etter cirka en time byttet de blant andre inn den mexicanske landslagsstjernen Hirving Lozano. Angrepsspilleren senket blant annet Tyskland i fjorårets VM i fotball.

Hjemmelaget forsøkte og forsøkte og spilte seg stadig til brukbare muligheter, men ikke nok til at de fikk satt PSV-keeperen på de store prøvene.

PSV-spiss Donyell Malen fikk testet skuddfoten noen ganger uten heller, og Haugesunds Christian Grindheim forsøkte et brassespark, men ingen lagene klarte å score etter pause. Dermed har Haugesund et tøft utgangspunkt.

De (Haugesund) gjorde det bra. De overrasket meg ikke, for vi har sett dem flere ganger. Vi visste om kvalitetene deres, så det kom ikke som noen overraskelse på meg, sa PSV-trener Mark van Bommel etter kampen på en pressekonferanse.

