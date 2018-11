Haugesund kan dårligst bli nummer fire

Haugesund hadde ingen problemer med å sikre seg alle poengene med 2-0 mot overraskelseslaget Ranheim. Dermed ble fjerdeplassen trygget for rogalendingene.

Med seieren kan ikke FKH bli dårlige enn nummer fire i Eliteserien. De har fortsatt mulighet til seriesølvet med to serierunder igjen.

Haugesund hadde dessuten litt å hevne etter et surt 2-4-tap i Trondheim tidligere i sesongen. Laget følte den gang at de ikke fikk særlig uttelling på sjansene sine. Denne gangen utnyttet de mulighetene langt bedre.

Etter en relativt sjansefattig 1. omgang sendte Sondre Tronstad FKH i ledelsen fire minutter før pause. Han traff med et skudd som gikk gjennom et tettbefolket Ranheim-forsvar slik at målvakt Even Barli var dekket og ikke klarte å hindre scoring.

Åtte minutter etter sidebytte var det kapteinen selv som tok kommandoen da Christian Grindheim fluktet et frispark fra Kristoffer Haraldseid inn med hodet.

Flere mål ble det ikke på Haugesund stadion denne gangen.

– Jeg er stolt av innsatsen som guttene legger ned. Det blir litt smartness som avgjør kampen. Det er vanskelig å forsvare seg mot et slikt mål som kom mot slutten av 1. omgang. Vi var dessuten ikke gode nok i angrepsspillet vårt, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport.

– Han er aggressiv og fin, sa FKH-trener Eirik Horneland om sin kaptein Christian Grindheim.

– Vi har ambisjoner om å spille bedre fotball, men vanskelig baneforhold gjør at det blir mye innsats som avgjør. Vi er gode å forsvare oss når vi leder, sa Horneland.

Ranheim ligger på sjetteplass med 42 poeng når to runder gjenstår.

(©NTB)

