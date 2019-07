Haugesund lekte seg videre i Europa League

Smadret Cliftonville på hjemmebane.

FK HAUGESUND - CLIFTONVILLE 5-1 (6-1 sammenlagt)

Haugesund er klare for andre kvalifiseringrunde i Europa League etter at Cliftonville fra Nord-Irland ble beseiret 5-1 hjemme på Haugesund Stadion torsdag kveld.

Jostein Grindhaugs mannskap hadde en 1-0-seier å gå på fra det første oppgjøret i Nord-Irland for en uke siden, og går dermed videre med 6-1 sammenlagt over to oppgjør.

Kristoffer Velde vartet opp med en drømmescoring da det var spilt drøye fem minutter av oppgjøret før Conor McMenamin skapte ny spenning da han utlignet for hjemmelaget. I den første omgangen satte Martin Samuelsen og Ibrahima Koné inn 2-1 og 3-1 for hjemmelaget.

Bruno Leite brukte ikke mange minuttene i den andre omgangen før han satte hjemmelagets fjerde scoring for kvelden, hvilket gjorde at de hvitkledde kunne styre inn avansementet. Velde satte sitt andre, og kveldens siste etter 68 minutter.

Haugesund har erfaring fra kvalifiseringsrundene i Europa League. I 2014/2015-sesongen tok de seg også til den andre kvalifiseringsrunden, men bosniske FK Sarajevo ble nummeret for store.

Det samme var tilfellet i 2017/2018-sesongen da laget også spilte den andre kvalifiseringsrunden til gruppespillet i Europa League. Den gang ble Lech Poznan fra Polen for gode.

Les mer: Leo Skiri Østigård klar for St. Pauli

Drømmescoring

Hjemmelaget fikk en fantastisk start på oppgjøret, for allerede etter fem minutter vendte Kristoffer Velde opp på rundt 25 meter og bestemte seg for å prøve lykken fra distanse.

Skuddet var godt plassert, og kysset tverrliggeren før den lå i nettmaskene bak keeper Richard Brush. En fantastisk scoring av Haugesunds angriper.

Det virker som FKH hadde god kontroll på oppgjøret, men etter kvarteret spilt bommet Benjamin Tiedemann Hansen på en klarering og Rory Donnelly var igjennom på høyrekanten.

Hans innlegg foran mål var presist og vingback Conor McMenamin hadde en enkel jobb med å bredside inn 1-1, og 2-1 sammenlagt til vertene denne torsdagskvelden.

Haugesund jobbet på, og gjentok overtaket i kampen. Det førte til slutt til at Niklas Sandberg fant pannebrasken til spiss Ibrahima Koné, som stanget ballen i tverrliggeren.

Hjemmelaget lot ikke det stoppe trykket, og på Sandbergs andre innlegg var det Martin Samuelsen som ruvet høyest i lufta, og styrte headingen i bue over Brush og til 2-1 for Haugesund, som dermed kunne puste litt lettere ut.

Cliftonville forsøkte å svare mot slutten av den første omgangen, og spissen Joe Gormley fikk mulighet til å fyre. Hans skudd suste godt utenfor målet til keeper Helge Sandvik.

Det skulle uansett bli mer jubel for Haugesund før pause, for etter en corner kriget Douglas Bergqvist ballen inn foran mål der Koné ventet. Han fikk jobbet ballen inn over streken, og Haugesund kunne feire 3-1.

Flere scoringer skulle det ikke bli i den første omgangen, og hjemmelaget lå godt an til å ta seg til den andre kvalifiseringsrunden av Europa League også denne sesongen.

Velde, Samuelsen og Koné gjorde at det stod 4-1 sammenlagt etter tre omganger spilt mellom Haugesund og Cliftonville fra Nord-Irland.

Les mer: NFF økte boten til Lillestrøm med 10.000 kroner for forsentkomming

Målfest

Det skulle ikke ta mer enn seks minutter av den andre omgangen før Haugesund kunne juble på ny da Mikkel Deslers innlegg fant Bruno Leite inne i Cliftonville-boksen. Han stanget ballen inn til 4-1 for kvelden, og 5-1 til sammen.

Etter den scoringen senket tempoet seg, og Haugesund hadde i stod grad kontroll på det som skjedde ute på gressteppet.

I det 68. minutt var det duket for nok et drømmemål av Velde da han beveget seg innover i banen, og hamret til fra distanse. Skuddet hadde en utsøkt bue og smalt innom stolpen før Haugesund på ny kunne juble for scoring.

Haugesund fortsatte å hvile spillere, og etter 72 minutter ble Martin Samuelsen byttet ut. Inn kom debutanten Eric Ndayisenga.

Sondre Tronstad hadde muligheten til å fortsette målfesten drøye kvarteret før slutten da han fikk ballen inne i boksen etter fint pasningsspill. Dessverre gikk skuddet til den tidligere Huddersfield-spilleren over mål.

Også Ikedi virket sugen på en scoring for Haugesund, og testet skuddfoten. Ballen suste godt over både Cliftonville-målet og tribunen bak mål.

Innbytter Kevin Krygård hadde muligheten til å legge på til 6-1 for Haugesund, men denne gangen stod keeper Brush i veien for gjestene fra Nord-Irland.

Flere scoringer skulle det ikke bli i Haugesund denne kvelden. Dermed kunne Haugesund smile bredest etter å ha beseiret Cliftonville hjemme hele 5-1, og går videre i Europa League med 6-1 sammenlagt over to kamper.