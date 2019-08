Haugesund møter stjernelag i Europa League: - En formidabel motstander

Fotballekspert Paul Thomas Clay tror Haugesund kommer til å få det knalltøft i møtet med stjernelaget PSV.

Torsdag kveld venter beinhard motstand for Haugesund når storlaget PSV gjester Haugesund stadion i Europa League-kvalifiseringen.

Det kan vise seg å bli en mildt sagt utfordrende oppgave for Jostein Grindhaugs menn.

Paul Thomas Clay, ekspert på nederlandsk fotball, er ikke i tvil om at det er en stor oppgave som venter Haugesund.

- Jeg tror nok de har en sjanse, men den er ikke veldig stor. Det er muligheter der hvis man leter med lys og lupe, men det er en formidabel motstander, sier Clay til Nettavisen.

Haugesund kommer til oppgjøret etter å ha beseiret Strum Graz i forrige runde av kvalifiseringen. PSV på sin side tapte mot Basel i Champions League-kvalifiseringen, og havnet dermed i Europa League-kvalifiseringen.

Haugesund-håp

Selv om PSV er vurdert som store favoritter før kampen, mener Clay likevel at ikke alt håp er ute for laget som i skrivende stund ligger på 8.-plass i Eliteserien. Viasat-kommentatoren trekker fram spesielt tre punkter som kan gi Haugesund håp.

- Håpet ligger i at de har vært litt ujevne i kamper. De har hatt noen gode, men også noen dårlige perioder i én og samme kamp. Sånn var det mot Ajax i supercupfinalen, i serien og i begge Basel-kampene. De har hatt en god del sjanser, men ikke tatt vare på de sjansene. Der ligger det jo litt håp, sier Viasat-kommentatoren.

EKSPERT: Viasat-kommentator Paul Thomas Clay er ekspert på nederlandsk fotball. Han er ikke i tvil om at Haugesund vil få det tøft mot PSV. Her fra da Clay gjestet Nettavisens overgangslive tidligere i sommer. Foto: Carina Bredesen

Videre peker han på at en skadesmell kan by på noen utfordringer for det nederlandske storlaget. Angriperen Sam Lammers pådro seg en skade i supercupfinalen mot Ajax nylig, og vil være ute av spill i flere måneder.

- Med skade på Lammers, så mister de litt luftstyrke i boksen, så det kan hende at de spiller litt mer langs bakken uten han, sier Clay.

Selv om førstevalget på spissplass er uaktuelt, har PSV likevel andre lovende alternativer på spissplass.

- De har et alternativ færre enn det de hadde, men de har flere strenger å spille på. Donyell Malen startet på topp for PSV nå sist. Han er en meget, meget spennende ung spiller.

Undervurdering?



Det siste poenget Clay trekker fram er muligheten for god, gammeldags undervurdering.

Selv om PSV-manageren uttalte seg på høflig vis om Haugesund på pressekonferansen før kampen, mener eksperten at det er liten tvil om at PSV-leiren forventer å gå seirende ut av de to kampene.

- Det som har vært litt tilfelle for PSV, og av og til også andre nederlandske lag, i tidligere sesonger, er at de kan ta litt lett på disse kvalikoppgjørene. Selv om de sier at de tar det på fullt alvor, så ligger det litt i bakhodet på spillerne at dette er kamper de egentlig er litt for gode for. At dette er noe som skal være grei skuring der de kan jogge litt rundt og likevel dra i havn en seier, sier han og fortsetter:

- Hvis det er et element av undervurdering som ligger i bakhodet på PSV-spillerne, så kan det være Haugesunds mulighet.

MØTER HAUGESUND: Hirving Lozano (midten) og resten av PSV møter Haugesund i Europa League-kvalifiseringen. Foto: Koen Van Weel (AFP)

Stjernemøte

Blant spillerne som skal forsøke å unngå en skrell på Haugalandet, er Hirving Lozano.

Når Clay blir utfordret til å peke ut PSVs største stjerner, er det nettopp mexicanerens navn som kommer først, sammen med Steven Bergwijn.

- De må Haugesund passe seg for, slår eksperten fast, før han utdyper:

- De har veldig hurtige spillere der framme. Hirving Lozano, Steven Bergwijn og Donyell Malen er lynhurtige spillere. Haugesund skal passe seg for kontringer imot, for der er de knallsterke.

Nevnte Donyell Malen er trolig mannen som kommer til å starte på topp i skadefraværet til Lammers. Også Malen er en spiller spekket med fart og angrepsvilje, forklarer Clay. 20-åringen har fortid i både Ajax og Arsenal, og har startet på topp for PSV i de tre kampene siden Lammers ble skadet.

Om Haugesund klarer å stå imot malen, Lozano og resten av stjernene, får vi se torsdag kveld.

Kampstart er 19.00 og kampen vises direkte hos Nettavisen.