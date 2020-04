Haugesund-profil Kristoffer Velde har fått tilbud fra utenlandsk klubb: - Jeg kan ikke ligge og bli overkjørt

Etter det Nettavisen erfarer er det stor interesse for Kristoffer Velde. Den permitterte Haugesund-spilleren bekrefter nå at han vurderer sin egen fremtid.

Haugesund-spillerne ble permittert etter at koronakrisen slo inn over Norge i midten av mars. Med unntak av fem mann, ble samtlige spillere i troppen hundre prosent permittert.

Til Nettavisen uttalte daglig leder i FKH, John Harald Log, at «det var en blanding mellom solidaritetshensyn og et par spillere som vi holder litt på til vi får avklaring» som gjorde at de ikke turte å gjøre annet.

Haugesund var den første eliteserieklubben som gjennomførte permitteringer. Spillerne skal ha fått beskjed om at denne i utgangspunktet gjelder frem til juni.

En av de som ikke ble fredet er Kristoffer Velde. Den offensive kantspilleren er i likhet med store deler av spillertroppen helt permittert og holder nå formen ved like gjennom egentrening hjemme i Haugesund.

Det kan endre seg innen kort tid.

- Voldsomt interessert

Etter det Nettavisen erfarer skal det være flere klubber som har vist interesse for Velde.

Spilleren selv bekrefter at det er interesse for hans tjenester, uten at han selv vil bekrefte hvilken klubb det er snakk om.

- Det er noen som har kommet med tilbud og ønsker å hente meg. Jeg sitter litt stille i båten nå foreløpig, så får jeg se. Det er en klubb som er voldsomt interessert. Jeg har også hørt litt om interesse fra MLS, Belgia og Australia, sier Velde til Nettavisen da han blir konfrontert med informasjonen.

Ifølge Nettavisens kilder skal klubben det dreier seg om være svenske IFK Norrköping.

Agent Stig Lillejord uttalte til Nettavisen i mars at han allerede har blitt kontaktet av utenlandske klubber som vil vite mer om systemet rundt permitteringer i Norge.

- Jeg har sagt at dette er et kollektiv og en dugnad for å få Norge opp og frem igjen. Jeg tror ingen spillere på kort sikt vil ha interesse av å benytte seg av denne muligheten, men hva som vil skje om 6-8 uker våger jeg ikke spekulere i, uttalte Lillejord da.

Lillejord representerer ikke Velde, men etter hvert som ukene nå går og flere spillere fremdeles forblir permitterte, kan det se ut til at norsk fotball kan være et skritt nærmere at noen benytter seg av muligheten til å hoppe på et tilbud fra andre klubber.

- Det er en lang prosess der alt må stemme. Det er en risiko jeg kan komme til å ta, sier Velde om en mulig overgang.

Hjelp til å trene

Tirsdag omtalte VG at FKH forsøkte hjelpe spillerne i klubben ved å dele dem inn i treningsgrupper, selv om flesteparten av stallen er hundre prosent permittert.

Det skal ha fått flere av spillerne til å reagere.

- Det var litt reaksjoner på treningsmengde, men det har ordnet seg nå, sier Velde til Nettavisen.

20-åringen er klar på at måten klubben har valgt å løse situasjonen på har fått flere til å tenke på sin egen fremtid.

- Ja, det er høyst aktuelt å dra. Jeg har tenkt på det, men det er flere ting og faktorer som må stemme. Det er en stor prosess. Måten de har gjort det ved kun å permittere deler av troppen, og ikke alle, gjør det litt enklere eventuelt å dra. Når det er sagt så har jeg en viktig rolle på laget. Det er stort engasjement i byen. Det blir et helvete bare så det er sagt, fortsetter Velde.

Velde var involvert i 26 kamper i Eliteserien forrige sesong. Selv om han sier «han ikke har noe problem med å hoppe på et tilbud», stresser han ikke med å ta en avgjørelse og ta et tilbud bare fordi han nå har en gyllen mulighet.

- Det er en mulighet jeg har fått nå, men om jeg har en bra eller grei sesong så vil jeg fremdeles ha tilbud og interesse rundt meg, så jeg må ikke gjøre dette for å være kynisk nå. Jeg tenker fremtid og karriere. Det er en haug av fordeler og en del ulemper. Det er et jævlig stort dilemma, men jeg må følge magefølelsen. Jeg må tenke på meg selv. Jeg kan ikke ligge og bli overkjørt. Jeg må ta et valg til syvende og sist, sier Velde.

På spørsmål om han våger å bli den første spilleren i norsk fotball som hopper på et annet tilbud etter å ha blitt permittert, gjengir Velde et sitat han fikk fra en lagkompis tidligere i uka.

- Hvis det er en spiller i Eliteserien som har baller til å gjøre det, så er det Velde, avslutter FKH-spilleren.