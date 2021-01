Haugesund signerte dansk lånespiller permanent

Haugesund har sikret seg danske Peter Therkildsen på permanent basis. 22-åringen tilbrakte høstsesongen på lån i klubben.

Den 190 centimeter høye midtbanespilleren kom til klubben i slutten av september fra Horsens. Nå har han forlenget til sommeren 2024, opplyser Haugesund på klubbens egne nettsider.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha skrevet under på en permanent avtale. Målet mitt med å reise til Haugesund i fjor høst var å få spille så mye som mulig, få vist meg skikkelig fram og få en sentral plass i laget. Det klarte jeg, og jeg er veldig glad for å fortsette karrieren i FK Haugesund, sier Therkildsen.

Therkildsen startet seks kamper og ble byttet inn ved to anledninger. Han noterte seg for to scoringer og én målgivende pasning.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre