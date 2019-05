Haugesund slo Mjøndalen etter Wadji-show

Mjøndalen gikk ut i hundre på Consto Arena, men til slutt skulle det meste handle om Ibrahima Wadji.

MJØNDALEN-HAUGESUND 1-4:

MJØNDALEN (NETTAVISEN): Hjemmelaget Mjøndalen startet oppgjøret friskt og satte press på gjestene fra Haugesund, Stian Aasmundsen kom til kampens første sjanse etter seks minutter, men Helge Sandvik i Haugesund-buret vartet opp med en strålende reaksjonsredning på skuddet fra kort hold.

Olivier Occean fulgte opp med nok en stor sjanse kun minutter senere, men et strålende nedtak ble etterfulgt av en mindre god avslutning.

Med så endret kampen seg totalt.

Wadji-show

En noe surrealistisk scoring av Haugesund sendte bortelaget opp i ledelsen etter 21 minutter. Et langt utspark fra Sandvik mot en enslig Ibrahima Wadji så ut til å være helt ufarlig, men spissen jaget tilbakespillet fra Joachim Olsen Solberg og regelrett blokkerte utsparket fra Mathias Ranmark Eriksen inn i mål.

En lettere sjokkert Mjøndalen-benk trodde knapt det de så og kommentator Jørgen Klem satet ord på situasjonen.

- En scoring som nok irriterer trener Vegard Hansen fryktelig tipper jeg, kommenterte Klem direkte på Eurosport i etterkant av scoringen.

Derfra og ut den første omgangen vartet Haugesund opp med det ene fine angrepet etter det andre. Anført av målscorer-Wadji var gjestene nære på ved flere anledninger.

Etter 41 minutter viste Wadji nok engang sin klasse.

Spissen mottok ballen feilvendt midt på banen, vendte vekk tre mann og satt ballen kaldt bak keeper Ranmark Eriksen. En scoring av høy klasse og dermed var ledelsen doblet.

- Må være forsiktig med hva jeg sier

Lagene gikk til hvilen med 0-2 på tavla og det var en alt annet enn blid Mjøndalen-kaptein som ble intervjuet i pausen.

- Jeg må være forsiktig med hva jeg sier, fordi da er det vel jeg som blir skurken igjen. Men vi må erkjenne at målene vi slipper inn er det ingen andre lag i Eliteserien som gjør, sa en lettere oppgitt Gauseth til Eurosport i pausen.

Kommentaren var umulig å mistolke og Gauseth satte ord på frustrasjonen, før trener Vegard Hansen fulgte opp.

- Vi klarer ikke å slutte å gi bort mål. Den første er jo helt komikveld. Den andre er Wadji mot hele Mjøndalen og han vinner. Godt gjort av han og skrekkelig forsvarsspill av oss, var den knallharde oppsummeringen fra Hansen.

Mjøndalen tok grep i pausen og erstattet Fredrik Brustad med Vetle Dragsnes i tillegg til et formasjonsbytte.

Rødt kort og hattrick

Hjemmelaget ga det et ordentlig forsøk etter hvilen og var nære på å få uttelling etter 55 minutter.

Sondre Liseth fyrte av et skudd via Tiedemann Hansen og i stolpen, men Haugesund slapp med skrekken.

Etter halvspilt andre omgang var Haugesund på farten igjen og selvfølgelig var det Wadji som skapte problemer for Mjøndalen.

I en løpsduell med Olsen Solberg viste spissen nok en gang rå kraft og hurtighet og Mjøndalen-backen måtte ty til ulovlige midler. Dermed fikk Olsen Solberg sitt andre gule kort for dagen og ble dermed sendt i dusjen.

Wadji var ikke ferdig for dagen og etter 72 minutter fullbyrdet senegaleseren sitt hattrick. Etter nok en løpsduell med en Mjøndalen-spiller, denne gangen Sondre Solholm Johansen satte spissen på turboen og chippet inn 3-0 til Haugesund.

Wadji sin oppvisning gikk ikke upåaktet hen blant flere fotballprofiler.

- Det er helt rått. Han ydmyker dem. Han er Eliteseriens beste spiss i år, så langt, sa Ole Martin Årst på TV 2s Fotball Xtra.

Også hos en annen toppspiss satt skryten løst.

- Det er fantastisk å se på. Han ligger to-tre meter bak der, men spiller ballen forbi og vet at han slår dem på fart. Han ser sikkert i øyekroken at keeperen kommer ut og chipper over igjen. Det er en fantastisk spiller, fulgte Steffen Iversen opp med etter Wadjis sin tredje scoring for dagen.

Redusering og ny giv

Hjemmelaget fikk til slutt uttelling og det var Occean som fikk æren av å sette ballen i mål. Et innlegg fra høyre fant veien til beina til canadieren etter flott forarbeid av innbytter Jibril Bojang og dermed stod det 1-3 på Consto Arena.

Mjøndalen fortsatte å trykke på.

Sondre Liseth kom til en fin sjanse med i overkant av ti minutter igjen. Keeper-Sandvik vartet opp med en flott reaksjonsredning.

Aasmundsen fikk nok en mulighet til å skape nerve på slutten av kampen. En avslutning etter en dødball skled av foten og ballen rullet til side for målet.

Etter en liten Mjøndalen-sluttspurt skulle Haugesund sette all tvil til side. Bruno Leite bøyde et skudd nydelig i hjørnet få minutter før slutt, dermed var tre Haugesund-poeng sikret etter 1-4 på måltavla.