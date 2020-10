Haugesund slo Sarpsborg 2-0 og tok viktige poeng

Haugesund sikret seg tre tiltrengte poeng da Sarpsborg ble sendt hjem med 0-2-tap i Eliteserien i fotball søndag.

Det var FKHs første trepoenger på fire kamper. Med seieren klatret laget til 10.-plass på tabellen med 25 poeng. Sarpsborg har to poeng mer på plassen foran.

Det var lenge både tøft og jevnt i Haugesund, og det første målet skulle ikke komme før helt mot slutten av 1. omgang.

Da var Gaute Vetti uheldig og satte ballen i eget nett på en Haugesund-corner fra Kristoffer Velde.

– Vi er gode på selvmål, det var deilig å få den scoringen, sa Velde til Eurosport. Han henviste til at laget slapp inn to selvmål i forrige runde.

Fram til scoringen var det gjestene fra Sarpsborg som hadde mye av banespillet, men de klarte ikke å spille seg til så mange sjanser. Mulighetene sto i stedet Haugesund for, men før pause det ble bare nestensjanser før corneren fra Velde.

Bærtur

Et par minutter etter sidebytte var Sarpsborgs sisteskanse David Mitov Nilsson ute utenfor 16-meteren. Han bommet på ballen da han forsøkte å klarere, hvilket endte med at Niklas Sandberg fikk ballen og fant Velde foran mål. Sistnevnte nettet sikkert til 2-0.

– Det er mer komfortabel å lede 2-0. Vi sto på og fikk med oss en god kamp i dag. Deilig å komme tilbake med seier foran 600 tilskuere, sa Velde.

Peter Therkildsen og Oliver Klitten er to nye dansker i Haugesund. Sistnevnte fikk med seg de siste spilleminuttene som innbytter søndag, mens Therkildsen ble værende på benken.

Bytter

Jostein Grindhaug hadde gjort to bytter etter 1-5-tapet borte for Start forrige helg. Veteranen Christian Grindheim startet på benken. Det samme gjorde stopperen Ulrik Fredriksen som sto for to selvmål sist.

Sarpsborg kom til kampen etter å ha tatt sju poeng på sine tre siste kamper. Nå ble det bråstopp.

– Vi var ikke gode nok og gjorde en dårlig kamp. Vi hadde en flott intensjon foran kampen, men vi klarte bare å skape en halvsjanse. Det er skuffende, oppsummerte Sarpsborg-trener Michael Stahre.

Neste kamp for Haugesund blir borte mot Viking 27. oktober. Kampen skulle egentlig vært spilt to dager tidligere.

Sarpsborg på sin side tar imot Rosenborg neste søndag.

