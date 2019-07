Haugesund smadret skadeskutt Tromsø på hjemmebane

Gjestene møtte opp med kun fire spillere på benken.

HAUGESUND - TROMSØ 5-1



Det ble en flott dag for Haugesund da de ydmyket Tromsø 5-1 på eget gress søndag ettermiddag. Jostein Grindhaugs menn hadde full kontroll gjennom store deler av oppgjøret da de var vertskap for Simo Valakaris mannskap.

De tok ledelsen ved Ibrahima Koné etter en corner fra Niklas Sandberg, før Robert Taylor satte sitt tredje seriemål for sesongen kun seks minutter etter bortelaget.

Gleden skulle være kortvarig for Tromsø, for kun to minutter etter svingte Sandberg på ny inn en dødball som Benjamin Tiedemann Hansen stanget inn 2-1 for Haugesund.

På overtid i den første omgangen så rotet keeper Jacob Karlstrøm det ordentlig til for seg selv, da han rotet et innlegg fra Mikkel Desler i eget må, og til 3-1 for hjemmelaget.

Torbjørn Kallevåg skulle gjøre vondt til verre for gjestene, da han la på til 4-1 midtveis i den andre omgangen på Haugesund Stadion. Koné fikk lov til å krone en fantastisk dag for Haugesund da han la på til 5-1.

Før kampen la Tromsø ut lagoppstillingen sin på sosiale medier, og det var flere som noterte seg for at det kun var fire navn å finne på benken til Simo Valakaris lag.

Tredjekeeper Erlend Jacobsen fikk plass sammen med Oliver Kjærgaard, Mushaga Bakenga og stortalentet Bryan Fiabema. Før kampen var Valakari klar på at dette ikke var vanlig kost for ham:

- Jeg har aldri sett det før jeg heller. Det er noen uforutsette ting, det er et par suspensjoner, noen som mangler arbeidstillatelse. Vi har visst det en stund, vi har en veldig tynn tropp. Når det er sagt, så har vi et sterkt lag, sa Valakari til Eurosport.

Spillere som Mikael Norø Ingebrigtsen, Runar Espejord, Gudmund Bros Kongshavn og Artem Sokol var alle ute for Tromsø til denne kampen. Det samme gjaldt Sigurd Grønli, Marcus Holmgren Pedersen og August Mikkelsen. Anders Jenssens stod over med karantene

Den syltynne Tromsø-troppen fikk flere på sosiale medier til å reagere:

Haugesund kan uansett smile bredt over tre nye poeng, som gjør at de hopper fra 9.- til 8. plass i Eliteserien etter halvspilt sesong av toppdivisjonen av norsk fotball. De står med 20 poeng totalt.

For Tromsø, så betyr tap at de ramler ned en plass, og befinner seg nå som nummer 11 i Eliteserien. Det er kun tre poeng ned til Sarpsborg, som innehar den første direkte nedrykksplassen i Eliteserien.